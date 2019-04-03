Все инциденты с предполагаемым участием Самвела Карапетяна должны быть серьезно расследованы - политолог

Освобождение Самвела Карапетяна от должности заместителя министра обороны Нагорного Карабаха приказом президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна оппозиционный карабахский депутат Айк Ханумян рассматривает в рамках смены поколений в военной элите Карабаха.

«Я рассматриваю это в контексте ситуации, сложившейся после апреля 2016 года. После апреля начался процесс изменений, который идет немного сложно, потому что существуют разные обстоятельства, связанные с заслугами людей, с подходами. Сегодня армия нуждается в серьезной модернизации, и локомотивом этой модернизации должно стать новое поколение военных», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Ханумян.

Имя Самвела Карапетяна в Карабахе связывалось со случаем применения насилия по отношению к оппозиционному депутату Айку Ханумяну в июне 2016 года, а также с избиением участников автомарша «Учредительного парламента» возле Бердзора в январе 2015 года.

Карабахский политолог Александр Кананян видит необходимость в даче правовой оценки этим распространившимся в обществе слухам.

«Когда у нас в Арцахе будет власть другого качества, конечно, нужно будет серьезно расследовать все инциденты с предполагаемым участием Самвела Карапетяна, при необходимости - с возбуждением уголовных дел и привлечением его к ответственности», - сказал Кананян.

Заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян в беседе с Радио Азатутюн заявил, что генерал-майор Самвел Карапетян освобожден от должности заместителя министра обороны и от военной службы по собственному заявлению в связи с выходом на пенсию после многолетней военной службе.

Сам Карапетян о своей отставке сказал: «После службы в Армии обороны на протяжении примерно трех десятилетий я покидаю свой пост и демобилизуюсь из рядов вооруженных сил».

Свое заявление Карапетян резюмировал так: «Армия была, есть и останется в центре моих каждодневных дум».

В конце прошлого года приказом президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна от должности министра обороны Карабаха был освобожден также Левон Мнацаканян, который затем был назначен директором Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карабаха.

Бывший заместитель министра обороны Самвел Карапетян продолжит возглавлять «Союз ветеранов Арцаха».