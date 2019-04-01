Новый документ по урегулированию карабахского конфликта не разрабатывается – Рубен Рубинян

«Новый документ по урегулированию карабахского конфликта не разрабатывается», - сегодня во время парламентских брифингов в ответ на вопрос Радио Азатутюн заверил председатель парламентской комиссии по внешним отношениям Рубен Рубинян. Он затруднился сказать, были ли прояснены в ходе состоявшейся в Вене встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева три принципа и шесть элементов урегулирования конфликта, о чем в Степанакерте говорил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Отметим, сопредседатели Минской группы ОБСЕ в своем заявлении не упомянули об этих принципах и элементах.

«Следует учесть, что на протяжении многих лет были различные комментарии, и не следует и нелогично ожидать, что в результате одной встречи эти комментарии будут уточнены. Это длительный процесс, но очень важно, что этот процесс начался», - сказал глава парламентской комиссии по внешним отношениям.

По его словам, вопрос о том, были ли уточнены три принципа и шесть элементов урегулировния, следует задать премьер-министру.

На вопрос, как он оценивает заявление Ильзама Алиева, сделанное тем после переговоров, Рубинян ответил коротко: «Нормально».

Между тем, отметим, президент Азербайджана сказал, что «важно то обстоятельство, что формат переговоров остался неизменным: переговоры ведут Армения и Азербайджан, как это было на протяжении многих лет». Алиев также заявил, что состоявшиеся в Вене переговоры с Пашиняном придали новый импульс переговорному процессу.

По мнению оппозиционной фракции «Процветающая Армения», в официальных переговорах Пашинян-Алиев прорыв зафиксирован не был. Однако, по словам депутата фракции Иветы Тоноян, тревожно то, что в официальных сообщениях нет какого-либо упоминания об участии Карабаха, также вызывает тревогу заявление Алиева о том, что «формат переговоров остался неизменным».

Глава оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян, касаясь встречи Пашинян-Алиев, подчеркнул, что нет информации о том, какой была повестка армянской стороны на этих переговорах, был ли обсужден вопрос интерпретации трех принципов и шести элементов урегулирования, о чем ранее говорил Никол Пашинян.

Он отметил, что у него нет информации о том, ведутся ли сейчас переговоры по старому, то есть, по последнему подготовленному документу, преподносится ли он сторонам.

«То, что можно идти к формированию новых принципов и новых элементов или новых комментариев, однозначно можно и стоит так поступить, и я думаю, что наша сторона идет как раз по этому пути. Но не нужно забывать, что эти принципы основаны на Хельсинкском заключительном акте, акт не меняется, международное право не меняется, и в этом смысле это вопрос комментариев, и как вы видите, мир развивается, и разные принципы интерпретируются по-разному и в разные периоды», - сказал Марукян.

После встречи Пашиня-Алиев сопредседатели Минской группы ОБСЕ в своем заявлении отметили, что руководители двух стран обязались не только укреплять режима прекращения огня и усовершенствовать механизмы по установлению прямой связи, но и договорились разработать ряд мер в гуманитарной сфере.

На вопрос Радио Азатутюн, какие конкретно шаги будут сделаны между двумя странами, глава комиссии НС по внешним отношениям, депутат от правящего блока «Мой шаг» Рубен Рубинян сказал, что конкретики на данный момент нет, эти шаги должны быть разработаны в ближайшее время.

Между тем, глава фракции «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян утверждает, что до тех пор, пока нет долгосрочного мира, проводить какие-либо работы в гуманитарной сфере, примирять общества будет невозможно.

«Если целый год не будет выстрелов, не будет жертв на линии соприкосновения, общества легче будут готовы к разговору о разрешении конфликта. Когда есть свежие раны, например, апрельская война, потому что как вы себе представляете, людям резали головы, а какие-то люди собираются и говорят о мире. Поймет ли наш народ этих людей? Начинает не понимать», - отметил Эдмон Марукян.