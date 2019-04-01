Евросоюз готов поддержать реализацию Венских и Парижских соглашений

Готовность премьер-министра Армении и президента Азербайджана укреплять режим прекращения огня и создавать атмосферу, способствующую миру, а также заявление о дальнейших шагах в направлении переговоров вселяют надежду. Об этом говорится в заявлении Евросоюза по поводу первой официальной встречи Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, которая прошла в Вене 29 марта.

«Европейский союз с нетерпением ожидает реализации достигнутого в Вене соглашения по разработке гуманитарных мер, а также соглашения по мерам по подготовке населения к мирному урегулированию, достигнутого главами МИД в Париже 16 января 2019 года, и готов поддержать усилия в этом направлении», - согласно делегации ЕС в Армении, заявила пресс-секретарь комиссара ЕС по внешним связям Майя Косьянчич.

«Европейский союз вновь заявляет о своей полной поддержке посреднических усилий и предложений сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии, а также посредством реализации мер по укреплению доверия гражданского общества на всем протяжении разделительной линии конфликта», - говорится в заявлении.

Венскую встречу положительно оценили как официальные представители Еревана, Степанакерта и Баку, так и сопредседатели Минской группы ОБСЕ.