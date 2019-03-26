Кыргызстан желает скорейшего назначения генсека ОДКБ

Председательствующий в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Кыргызстан желает скорейшего назначения нового генерального секретаря альянса. Об этом сегодня на брифинге заявил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана Данияр Сыдыков, в то же время, отметив, что на деятельности организации отсутствие генсека не отражается.

«Мы, как председательствующая сторона, хотим, чтобы для полноценной работы организации как можно скорее был назначен генеральный секретарь. На сегодняшний день обязанности генсека исполняет заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков. Он довольно опытный и серьезный человек, и отсутствие генсека никак не отражается на деятельности организации», - сказал представитель аппарата президента Кыргызстана.

Он отметил, что стороны ведут переговоры вокруг кандидатуры генерального секретаря ОДКБ, в рамках организации все участники активно сотрудничают друг с другом. «Планируется провести саммит ОДКБ осенью в Бишкеке», - сказал Сыдыков, добавив, что саммит состоится, даже если до осени стороны не придут к общему решению по вопросу нового генсека организации.

В ноябре прошлого года председательство в военном блоке перешло от Казахстана к Кыргызстану.

Кыргызстан принял председательство в ОДКБ на саммите в Казахстане осенью прошлого года. Начиная именно с того саммита в вопросе назначения нового генерального секретаря возникли противоречия между Арменией и Беларусью, а также Казахстаном, поддержавшим последнюю. Уже бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, подводя итоги саммита, сказал, что после Армении должность генерального секретаря должен занять представитель Беларуси.

Должность генсека ОДКБ вакантна с ноября прошлого года. Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, занимавшего эту должность с апреля 2017 года, которому по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года предъявлено обвинение.

Правительство Никола Пашиняна утверждает, что эту должность до 2020 года должен занимать представитель Армении и что вопрос должен быть решен на основе консенсуса.

Однако в конце декабря 2018 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении генсеком госсекретаря Совбеза страны Станислава Зася. Ранее Зась уже посетил с целью согласования своего назначения Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россию. При этом визит в Армению Зася не планируется, заявляла пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян. По утверждению Минска, кандидатуру Зася поддержали все члены ОДКБ за исключением Армении.