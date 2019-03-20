Нагдалян: На встрече Алиев-Пашинян стороны попытаются разработать приемлемые для всех толкования 3 принципов и 6 элементов

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сегодня заявила, что на предстоящей встрече лидеров Армении и Азербайджана будут вестись не переговоры по урегулированию карабахской проблемы как таковой, а стороны попытаются разработать приемлемые для всех толкования по имеющимся в процессе урегулирования принципам и элементам.

«Вокруг включенных в документ трех принципов и шести элементов есть различные толкования. Азербайджан выступает со своим толкованием, армянская сторона также выступает с толкованием, и они по-разному их толкуют... Поэтому возникла необходимость в предстоящей встрече. Просто выработать приемлемое для всех толкование по этим трем принципам и шести элементам и уже после этого понять, как двигаться вперед. А что касается самого переговорного процесса, неоднократно отмечалось, что на данном этапе никакого реального переговорного процесса не ведется. Вокруг урегулирования проблемы существует сам процесс урегулирования проблемы, и существует вся та среда, в рамках которой происходит урегулирование. И в этой среде мы выступили с предложениями и предложили новые идеи. И здесь должно быть сочетание подходов и ответственностей, и вокруг всего этого ведется разговор. Так же как он будет вестись в ближайшее время вокруг толкований», - сказала Нагдалян.

После посещения Армении и Азербайджана 20-21 февраля и встреч с лидерами двух стран сопредседатели Минской группы ОБСЕ 1 марта выступили с заявлением, согласно которому премьер-министр Армении и президент Азербайджана договорились встретиться в ближайшее время под эгидой Минской группы ОБСЕ.

В ходе вчерашней пресс-конференции премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что нужно понять, что означают вышеуказанные принципы и элементы, потому что есть текст и есть десятки толкований этого текста на государственном уровне. «Мы хотим, чтобы сопредседатели, представители Азербайджана, представители Армении, представители Карабаха вместе поняли, что означают эти принципы, что они могут означать на практике. Например, эти принципы Азербайджан интерпретирует так, что это означает, что Карабах должен быть частью Азербайджана. Это одно толкование. А может ли быть толкование, что Карабах должен быть независимым государством? А может ли быть толкование, что Карабах должен быть частью Армении? И так далее. Это и есть диалог. А для чего еще нужен диалог? Если всем все ясно, в чем тогда смысл диалога? Цель диалога состоит именно в прояснении многочисленных вопросов, и предстоящая встреча, конечно, по крайней мере, в нашем понимании, будет посвящена уже официальной фиксации ряда таких разъяснений», - заявил Пашинян.

С мая прошлого года, после избрания на пост премьер-министра Армении, Никол Пашинян уже четыре раза встречался с Ильхамом Алиевым. Последняя неформальная встреча состоялась 22 января в швейцарском Давосе, она продлилась около полутора часов.



Примечательно, что с момента неформальной встречи Пашинян-Алиев в конце сентября прошлого года в столице Таджикистана Душанбе у армянской стороны не было потерь в результате перестрелок на армяно-азербайджанской границе.