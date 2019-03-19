Пашинян: Возвращение Карабаха за стол переговоров - это предложение о восстановлении переговорного формата

Сегодня в ходе продлившейся более четырех часов пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что предложение о возвращении Нагорного Карабаха за стол переговоров – это предложение не об изменении формата, а о восстановлении переговорного формата, что не является новостью ни для сопредседателей Минской группы ОБСЕ, ни для азербайджанской стороны.

«Мы попытаемся продолжить это обсуждение в поле аргументов, потому что переговоры тем и являются переговорами, что мы выслушиваем друг друга. Там, где наши партнеры считают нашу позицию чрезмерно жесткой, мы можем смягчить эту позицию. Однако мы ждем от наших партнеров того же, потому что в противном случае разговор не получится», - отметил Пашинян.

Вступив в должность премьер-министра Армении, Никол Пашинян вместе с министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном встретился с бывшим министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном, чтобы ознакомиться с предыдущим ходом переговоров. По словам премьер-министра, в случае необходимости на ту же тему он может задать вопросы также трем бывшим президентам.

В ходе пресс-конференции Пашинян также говорил о призывах международного сообщества готовить конфликтующие народы к миру и что премьер-министр Армении должен работать с армянским обществом, а президент Азербайджана - с азербайджанским обществом. «Как я уже сказал в Степанакерте, я считаю, что я также должен участвовать в подготовке азербайджанского общества к миру, а руководитель Азербайджана должен принимать участие в подготовке армянского общества к миру. Например, мне интересно, президенту Азербайджана есть что сказать обществу Карабаха и Армении, чтобы он мог говорить с ним напрямую. Например, у меня, если честно, многое есть что сказать обществу Азербайджана, и я был бы очень доволен, если бы была создана такая возможность», - сказал премьер-министр Армении.