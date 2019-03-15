Этнические азербайджанцы, так же как и граждане Азербайджана, въезжают в Армению без каких-либо препятствий – Нагдалян

Этнические азербайджанцы, так же как и граждане Азербайджана, въезжают в Армению без каких-либо препятствий, в то время, как гражданам других стран, в том числе и России, с армянскими фамилиями въезд в Азербайджан запрещен. Об этом в интервью «Интерфакс» заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян, комментируя заявление знатока телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», азербайджанца по национальности Ровшана Аскерова о невозможности для него посещать Армению по причине национальной принадлежности.

«Некоторые касающиеся Армении отрывки из интервью знатока телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова просто вызывают удивление, поскольку уже более двух лет граждане России вне зависимости от национальности въезжают в Армению по внутренним паспортам, что заметно упрощает их въезд в нашу страну, делая Армению традиционно одним из самых востребованных направлений для российских туристов», - согласно пресс-службе МИД Армении, сказала Нагдалян.

«Более того, география посещающих Армению охватывает все страны без исключения, без какой-либо дискриминации по национальному признаку», - отметила пресс-секретарь МИД Армении, добавив, что Армения всегда открыта для всех желающих ее посетить, в том числе и для Ровшана Аскерова.

Отметим, что сегодня журнал «Баку» опубликовал интервью с Аскеровым, который сказал, что, будучи гражданином России, но азербайджанцем по национальности, не может свободно посещать Армению.

Эти утверждения Аскерова сегодня прокомментировала также официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что ни ей, ни МИД России подобные случаи не известны. Она также призвала уведомлять МИД о случаях, когда бы граждане России были высланы из аэропорта Еревана по причине их азербайджанского происхождения.

Два дня назад МИД РФ настоятельно рекомендовал россиянам с армянскими корнями при планировании поездок в Азербайджан тщательно взвешивать вероятные риски из-за продолжающейся в этой стране практики недопуска граждан РФ армянского происхождения. Согласно МИД России, под предлогом неурегулированности нагорно-карабахского конфликта пограничная служба Азербайджана продолжает отказывать в пропуске на территорию страны «лицам, независимо от гражданства, имеющим прямые или косвенные признаки принадлежности к армянской национальности», мотивируя это невозможностью обеспечить личную безопасность таких лиц. Неоднократные обращения к азербайджанской стороне о недопустимости дискриминационных действий по этническому признаку в отношении прибывающих в Азербайджан граждан Российской Федерации игнорируются, отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.