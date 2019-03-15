Продолжается демонтаж кафе на территории возле Оперы

Продолжаются работы по демонтажу кафе на территории возле здания Оперного театра в Ереване.

На территории находится пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.

В беседе с журналистами он сказал, что хозяйствующие субъекты проводили здесь деятельность не на правовом основании, а в основном согласно устным договоренностям. Пресс-секретарь мэрии не исключил также стоящих за всем этим теневых сделок.

«Происходящий здесь в данный момент процесс и вообще то, что сегодня происходит в этом городе, происходит исключительно на твердых правовых основаниях. А твердые правовые основания выгодны не только для города, но и для частного сектора, потому что правовое основание является именно той гарантией, тем залогом, благодаря которому он защищает свой бизнес, независимо от политических изменений и смены власти», - сказал Карапетян.

По распоряжению мэрии Еревана уже два дня, как начались работы по демонтажу кафе, расположенных на территории, прилегающей в зданию Оперного театра. Это вызвало протесты сотрудников кафе. Вчера они перекрыли перекресток проспекта Маштоца и улицы Туманяна. Однако позже полиции удалось удалить их с проезжей части улицы.

За это время за невыполнение законного требования сотрудников полиции с территории, прилегающей к зданию Оперного театра, в отдел полиции были доставлены около двух десятков граждан.

Ситуация на территории возле Оперного театра до вечера оставалась напряженной.