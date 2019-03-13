Баку по-своему трактует совместное заседание совбезов Армении и Карабаха и заявления Пашиняна в Степанакерте

Если заседание Совета безопасности Армении проводится в Степанакерте, значит, нет необходимости в вовлечении в переговоры армян, живущих в Нагорном Карабахе. Такое заявление вчера сделала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Вчера в Степанакерте в ходе совместного заседания советов безопасности Арменми и Нагорного Карабаха премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь подтвердил свою позицию о том, что Карабах должен быть вовлечен в переговорный процесс.

Это заявление Пашиняна прозвучало в преддверии встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и сразу после призыва сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Сопредседатели в своем последнем заявлении, в частности, призвали стороны «воздерживаться от заявлений и действий, которые требуют односторонних изменений в формате без согласия другой стороны».

Официальный Баку в лице пресс-секретаря МИД страны, по сути, исказил слова премьер-министра Армении.

«За столом переговоров нет субъекта, получившего голос, полномочия народа Арцаха или, как предпочитают говорить некоторые наши коллеги, армянства Карабаха», - вчера заявил Пашинян.

Абдуллаева по-своему истолковала эти слова, сказав: «Премьер-министр Армении, озвучивший идею «карабахского армянства», положил конец словесной игре, заявив, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, являются не «народом», а армянской общиной».

Вчера в Степанакерте премьер-министр Армении также затронул принципы и элементы, представленные в заявлении сопредседателей Минской группы, заявив, что основой переговорного процесса должны стать не дающие повода для разночтений протоколы и что наиболее важной целью предстоящего переговорного процесса должно быть прояснение «так называемых основных концепций - трех принципов и шести элементов, и мы готовы также к такому разговору».

Между тем, МИД Азербайджана утверждает, что все и так ясно и в дополнительных разъяснениях нет нужды. «Территориальная целостность Азербайджана в пределах его международно признанных границ никоим образом не может быть предметом обсуждения», – вчера заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Азербайджана.