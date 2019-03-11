Высокопоставленный чиновник НАТО: У карабахского конфликта не может быть успешного военного решения

Специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай сегодня на пресс-конференции в Ереване заявил, что у карабахского конфликта не может быть успешного военного решения.

Аппатурай находится в Армении для участия в мероприятиях, проводимых в рамках Недели НАТО.

Отвечая на вопрос о начатых сегодня в Азербайджане широкомасштабных военных учениях наступательного характера, высокопоставленный представитель Североатлантического альянса подчеркнул, что НАТО не участвует в конфликтах, подобных карабахскому, но добавил: «Конечно, мир и безопасность в этом регионе напрямую интересуют очень важных партнеров и союзников НАТО. Нас воодушевляет тот факт, что новое правительство предпринимает новые усилия в политическом процессе, а также воодушевляет то, что перестрелок но линии соприкосновения стало значительно меньше, а также те механизмы, которые были внедрены для предотвращения непреднамеренного роста напряженности. Бесспорная оценка НАТО состоит в том, что конфликт может быть урегулирован мирным путем. У этого конфликта не может быть успешного военного решения. Это тот мессидж, который мы направляем, и я лично передал его всем сторонам».

Джеймс Аппатурай также коснулся вопроса армянской гуманитарной миссии в Сирии, отметив, что сегодня в беседах с министром иностранных дел и министром обороны Армении они затронули этот вопрос и министры представили позицию армянского правительства по этому вопросу. «Вам, конечно, известна позиция США и других стран по этому вопросу, но я хочу сказать, что оба министра очень четко изложили те политические и гуманитарные соображения, по которым правительство Армении протягивает руку помощи той общине, которая получает помощь», - сказал представитель НАТО.

Заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам также подчеркнул, что сегодняшние встречи в Ереване подтвердили его убежденность в том, что Армения продолжит свое стабильное сотрудничество с НАТО. «Я заверил всех своих собеседников, что НАТО со своей стороны также намерено продолжить свои отношения с Арменией. Я выразил им благодарность, но также хочу поблагодарить армянский народ за ту поддержку, которую Армения оказывает в операциях под руководством НАТО в Афганистане и Косово. Вклад является значительным и высоко ценится, и я знаю, что, например, в Афганистане с большой признательностью относятся к участию Армении», - сказал Аппатурай.

Он сообщил, что с представителями правительства Армении они также обсудили вопросы борьбы с коррупцией. По словам Аппатурая, министр обороны Давид Тоноян передал послание о том, что правительство намерено активно вести борьбу с коррупцией и ожидает поддержки НАТО в этом вопросе.

«Мы можем и предоставим эту поддержку. В любой стране с точки зрения борьбы с коррупцией оборонная сфера важна, поскольку в этой сфере циркулируют колоссальные средства», - сказал Аппатурай.

По словам высокопоставленного представителя НАТО, следующим важным шагом, на который пошло правительство Армении, является план действий по вовлечению женщин в инициативу мира и безопасности.