Пашинян отбыл в Карабах, где завтра состоится заседание Совета безопасности Армении

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Нагорный Карабах, где завтра примет участие в заседании Совета безопасности Армении. Об этом Радио Азатутюн сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства РА.

На заседании будет присутствовать также президент Нагорного Карабаха Бако Саакян.

О повестке дня заседания правительство распространит дополнительную информацию.

Почему премьер-министр Армении решил провести заседание Совбеза Армении именно в Карабахе, неясно. Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян сказал Радио Азатутюн, что когда заседание Совбеза состоится, они сообщат о подробностях.

«Не подумайте вдруг, что случилось что-то из ряда вон выходящее, поэтому он приезжает. Нет. Это запланированный, так сказать, рабочий визит. Целью этого визита не являются какие-то необычные, так сказать, кризисные проблемы», - сказал Бабаян.

Естественно, в ходе визита премьер-министра Армении в Карабах не будет обойдено вниманием заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором, кстати, посредники настоятельно призывают стороны, в частности, воздерживаться от заявлений, которые требуют односторонних изменений в формате без согласия другой стороны.

Отметим, что премьер-министр Армении неоднократно отмечал, что не может вести переговоры от имени Нагорного Карабаха и что Карабах должен вернуться за стол переговоров. Более того, Пашинян в парламенте заявил, что армянская сторона прилагает усилия для того, чтобы «зафиксированный в 1994 году формат полноценно действовал».

Примечательно, что в Карабахе заявление Минской группы ОБСЕ трактуют по-своему. В частности, по словам пресс-секретаря президента Карабаха, сопредседатели в своем заявлении не говорят о том, что Карабах не может участвовать в переговорах. По словам Давида Бабаяна, заявление сопредседателей касается вопроса о том, что формат сопредседательства не подлежит изменению.

«Следовательно, когда мы говорим о недопустимости изменения формата, мы полностью с этим согласны. А вот Азербайджан, например, говорит, что Турция должна стать страной-сопредседателем, Франция должна покинуть место сопредседателя, а на ее месте должна быть другая страна. Вот это неприемлемо», - сказал карабахский чиновник.

«Они не сказали, об изменении какого формата идет речь», - заявил Бабаян. А на вопрос Радио Азатутюн, понимает ли он под этим неизменность формата сопредседательства, он ответил: «Мы понимаем только и только так, потому что иначе понять невозможно».