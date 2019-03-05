Правоохранительным органам и Центробанку Армении есть чем заняться – депутаты НС о расследовании «Тройка-Прачечная»

После опубликованного проектом по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) , 20 широко известными СМИ, в том числе и проектом «Хетк» расследования, получившего название «Тройка-Прачечная», депутат правящей фракции «Мой шаг» Национального собрания Армении Айк Геворкян выразил мнение, что правоохранительные органы Армении должны выяснить, имеют ли задействованные схемы какую-либо связь с Арменией.

«В первую очередь в центре внимания наших правоохранительных органов должно быть то, как эти схемы были связаны с Арменией, потому что там были публикации о том, что в этих схемах участвовали также армянские банки. Но я не исключаю, что по части армянских банков были нормальные, полностью законные межбанковские операции, которые есть у армянских банков со всеми банками», - в беседе с Радио Азатутюн отметил Геворкян.

После изучения документов, полученных в результате утечки банковских документов из литовского банка Ukio Bankas, издание «Хетк» выяснило, что из банка «Тройка Диалог» было сделано более 760 перечислений в Армению. Общая сумма, перечисленная в общей сложности 150 лицам и компаниям, составила 112 млн евро и 148 млн долларов.

«Поскольку «Америабанк» связывают с именем Рубена Варданяна, нужно посмотреть, насколько это может повлиять на нашу банковскую систему, какое влияние может оказать на наш финансовый рынок», - подчеркнул депутат фракции «Мой шаг».

По словам депутата оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»), председателя постоянной парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Мане Тандилян, в Армении действует законодательство, предотвращающее отмывание денег, а Центральный банк имеет контролирующую функцию и должен был проводить изучения.

«Нужно сначала выяснить, получил ли Центральный банк подобное заявление о сделках, и как были оценены эти сделки, с какой рисковостью. Если рисковость была оценена как высокая, было ли проведено надлежащее изучение? Я считаю, что Центральный банк также должен выступить с заявлением», - сказала Тандилян.

В Центральном банке нам сообщили, что как минимум сегодня разъяснения распространять не намерены. Тем не менее, по мнению Мане Тандилян, после опубликования расследования разъяснения Центрального банка важны для того, чтобы понять, были ли совершенные несколько лет назад перечисления удостоены надлежащего внимания.

«Как минимум, какое изучение было проведено и какое внимание было уделено с этой стороны данным сделкам, потому что ясно, по крайней мере для меня ясно, что это были перечисления от оффшорных компаний. Если это так, нужно поставить общественность в известность и сделать дополнительные разоблачения, чтобы обеспечить авторитет наших банков. Молчание само по себе может иметь негативные последствия», - сказала Тандилян.

Главный редактор издания «Хетк», являющегося армянским партнером международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), Эдик Багдасарян замечает, что примерно 275 млн долларов, поступивших в армянские банки, это небольшая сумма по сравнению с миллиардами долларов, которые с 2005-го по 2011 год проходили через «Тройка Диалог».

Тем не менее, они находятся под пристальным изучением журналистов. Из партнера «Тройки Диалог» - литовского банка Ukio Bankas, перечисление в размере 700 тыс. долларов получил также депутат НС Гагик Царукян.

«Мы получили ответ, пока работаем над ним. Есть имена известных армян из России, есть армянские компании, которым делались перечисления. Есть одна компания, которая после получения перечисления была ликвидирована. Есть и такие истории», - сказал Элик Багдасарян.

На вопрос Радио Азатутюн относительно перечислений Гагику Царукяну Багдасарян ответил, что, по словам Царукяна, на 700 тыс. долларов он продал цемент.

Офис бизнесмена и филантропа, основателя «Тройка Диалог» Рубена Варданяна сегодня выступил с заявлением, в котором отмечается, что «Тройка диалог» всегда действовала «в полном соответствии с принципами прозрачности и международными стандартами финансовой отчетности». А после продажи группы компаний «Тройка Диалог» Сбербанку в 2012 году Рубен Варданян посвятил много времени и ресурсов филантропической деятельности, отмечается в заявлении.