Публикация о «Тройке Диалог» должна стать предметом изучения правоохранительных органов – депутат

Скандальную публикацию «Хетк» о группе компаний «Тройке Диалог» депутат правящей фракции «Мой шаг», экономический обозреватель Айк Геворкян не считает обычным явлением. По мнению депутата, все это должно удостоиться внимания армянских правоохранительных органов.

«Я бы не назвал произошедшее обычным явлением. Однозначно, я считаю, что это должно удостоиться внимания наших правоохранительных органов, насколько это связано с Арменией в первую очередь, а также в международном плане мы не должны рассматриваться как осуществляющие такие схемы, если такие схемы действительно являются преступными, чтобы мы не были каким-то звеном в этой цепи», - сказал Геворкян.

На вопрос Радио Азатутюн, считает ли он, что это должно стать предметом изучения армянских правоохранительных органов, Геворкян ответил: «В первую очередь это должно быть в центре внимания наших правоохранительных органов - то, как эти схемы были связаны с Арменией, потому что там были публикации о том, что в этих схемах участвовали также армянские банки, но я не исключаю, что по части армянских банков были нормальные, полностью законные межбанковские операции, которые есть у армянских банков во всеми банками. На мой взгляд, это обязательно должно быть изучено. Поскольку «Америабанк» связывают с именем Рубена Варданяна, нужно посмотреть, насколько это может повлиять на нашу банковскую систему. Если действительно есть такая проблема, могут быть санкции в отношении какого-либо банка, они будут иметь болезненные последствия. Будем надеяться, что таких последствий не будет».

Журналисты-расследователи из международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) утверждают, что один из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков «Тройка Диалог», основанный российским бизнесменом армянского происхождения Рубеном Варданяном, участвовал в схеме, посредством которой были «отмыты» около 9 млрд долларов.

В опубликованном в понедельник расследовании говорится, что эта схема, которую журналисты называют «Тройка-Прачечная» (Troika Laundromat), позволяла людям, связанным с организованной преступностью и коррупционерам, уходить от налогов и скрывать свое зарубежное имущество. Среди тех, кто упоминается в расследовании и, как утверждается, использовал эту схему, – виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом президент России Владимир Путин.