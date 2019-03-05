Пашинян: Демократия и верховенство закона отныне необратимы в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера после выступления в комитете по внешним связям Европарламента в Брюсселе, отвечая на вопросы членов комитета, выделил три вопроса, связанные с происходящими в Армении процессами.

«Нам необходимо создать сильные демократические институты»

«Во-первых, нам необходимо создать сильные демократические институты. Безусловно, нужно продолжать совершенствовать избирательную систему, поэтому в этом направлении мы должны эффективно сотрудничать с Европейским союзом, - сказал Пашинян и продолжил: - Мы видим, что наши европейские партнеры готовы оказать нам поддержку. Здесь я хотел бы подчеркнуть, что мы готовы полностью реализовать Соглашение о всеобъемлющем о расширенном партнерстве, поскольку убеждены, что оно полностью соответствует нашей внутренней повестке и целям».

«Что касается борьбы с коррупцией, то должен отметить, что она крайне важна для нас с точки зрения установления в стране верховенства закона. Возбужден ряд уголовных дел в отношении бывших должностных лиц. В этом направлении разоблачения продолжатся, и судьбу этих уголовных дел должны решить суды. В этом смысле крайне важно обеспечить независимость судов, - сказал премьер и добавил: - Наше правительство с самого начала прилагало усилия, чтобы положить конец порочной практике влияния на решения судов. Но я не уверен, что прежняя власть или, если хотите, олигархия больше не пользуется своими рычагами и инструментами давления на решения судов. Однако мы не собираемся каким-либо образом влиять на решения судов. Наша цель – сделать судебную систему действительно независимой».

«Украденные у государства средства должны быть возвращены, и мы надеемся, что нам удастся наладить эффективное сотрудничество с Евросоюзом для достижения этой цели. Для нас чрезвычайно важно, что ОБСЕ обещала помочь правительству Армении в вопросе возвращения общественных средств государству», - отметил Пашинян.

«В этих условиях трудно ожидать скорого решения проблемы»

Обратившись к урегулированию карабахского конфликта, премьер-министр Армении заявил: «В связи с Нагорным Карабахом должен отметить, что не может быть военного решения проблемы, и мы должны создать соответствующую атмосферу для достижения мирного урегулирования. В сентябре я выступил в парламенте с беспрецедентным заявлением о том, что урегулирование конфликта должно быть приемлемым для народа Армении, народа Арцаха и народа Азербайджана. И я надеялся, что подобное заявление прозвучит из Азербайджана, от президента этой страны, но, к сожалению, эти надежды не оправдались. Наоборот, Азербайджан продолжает угрожать, заявляя о своей готовности решить конфликт силой, не учитывая интересы населения Нагорного Карабаха и Армении. Я думаю, что в этих условиях трудно ожидать скорого решения проблемы».

Пашинян подчеркнул, что важен также вопрос формата переговоров. «На международном уровне признано, что карабахский конфликт имеет три стороны, что было зафиксировано на саммите ОБСЕ 1994 года в Будапеште. Но до сих пор в переговорах участвовали только две стороны, и, к сожалению, Армения и Азербайджан вели переговоры без участия Нагорного Карабаха. Вероятно, это произошло потому, что предыдущие лидеры Армении были родом из Нагорного Карабаха и считали, что они могут представлять интересы Нагорного Карабаха. Я премьер-министр Республики Армения, а не премьер-министр Нагорного Карабаха. Жители Нагорного Карабаха не участвуют в выборах в Армении и не являются гражданами Республики Армения, поэтому я не могу вести переговоры от их имени. Поэтому вторая сторона вопроса заключается в том, что необходимо создать соответствующий формат переговоров, что невозможно без вовлечения Нагорного Карабаха в этот процесс», - подчеркнул глава правительства Армении.

«Нет и не может быть противоречий в наших отношениях с Россией и Евросоюзом»

В ответ на вопросы о сотрудничестве с Россией и Евросоюзом Никол Пашинян, согласно пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в частности, подчеркнул: «Евросоюз не ставит перед Арменией вопрос о геополитической ориентации. Повестка дня нашего сотрудничества с ЕС полностью сфокусирована на реализации реформ. Конечно, наше сотрудничество с Россией очень важно, так как мы остаемся стратегическими партнерами, и я думаю, что нет и не может быть противоречий в наших отношениях с Россией и Евросоюзом. Они прозрачны, и я считаю важным подчеркнуть, что наше сближение с Евросоюзом не подразумевает какого-либо заговора против России, так же как нет никакого заговора против Евросоюза в наших непрерывных отношениях с Россией».

«Для нас чрезвычайно важно сотрудничество в области энергетики, и мы намерены развивать его с Россией и Ираном. Несколько дней назад я посетил Иран, и мы обсудили возможности углубления сотрудничества в сфере энергетики», - добавил премьер-министр Армении.