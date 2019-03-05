Премьер-министр Армении выступил в Комитете по внешним связям Европейского парламента

Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 марта посетил Европейский парламент.

Как передает официальный сайт премьера, главу армянского правительства встретил председатель Комитета по внешним связям Европейского парламента Дэвид Макаллистер.

Премьер-министр Никол Пашинян выступил в Комитете по внешним связям Европейского парламента с речью, в которой он, в частности, отметил:

«Уважаемый господин председатель Макаллистер,

Уважаемые члены Европейского парламента,

Дамы и господа,

Сегодня я имею честь выступать в Комитете по внешним связям Европейского парламента.

Это первая после бархатной революции возможность для премьер-министра Армении выступить в Комитете по внешним связям. Поэтому я хотел бы сосредоточиться, в частности, на фундаментальных изменениях, которые уже произошли и сейчас происходят в моей стране. Я буду также говорить о наших сегодняшних вызовах и наших будущих целях и планах.

Уважаемые коллеги,

В настоящее время в Армении происходят изменения, которые являются беспрецедентными по своему характеру и масштабам, и эти изменения полностью меняют наш политический и экономический ландшафт.

Прошлой весной в Армении произошла ненасильственная революция. Руководствуясь лозунгами любви, толерантности и братства, армянский народ встал на защиту своих политических прав и построения общества на основе своих идеалов и ценностей. Они выбрали путь демократии и плюрализма, справедливости и равенства. Они выступили против коррупции и политической системы, которая была основана на отношениях заказчик-клиент. Они выступили против политической элиты страны, которая монополизировала политическую и экономическую жизнь страны. Они выступили против олигархической экономики, а также против тех, кто создавал и эксплуатировал горнодобывающие предприятия страны.

Бархатная революция восстановила демократию в Армении.

Парламентские выборы, состоявшиеся в декабре прошлого года, закрепили наши достижения. Политические силы, стоящие за революцией, одержали беспрецедентную победу. Мы получили поддержку подавляющего большинства армянского народа - более 70% голосов.

Впервые за 25 лет проведенные в Армении выборы не были оспорены какой-либо политической силой. Также важно отметить, что последние выборы удостоились лучших оценок европейских наблюдателей, которые назвали их свободными, справедливыми и прозрачными.

Я убежден, что победа демократии неизбежна в нашей стране. Моя уверенность основана на следующих предпосылках:

Во-первых, идеи свободы и демократии имеют глубокие корни в основных ценностях нашего народа. Армения была одной из первых стран, где в конце 1980-х годов началось национальное движение против бывшего коммунистического режима. Восстановление нашей независимости в 1991 году, бесспорно, было направлено на становление общества, основанного на конституционной демократии, верховенстве закона и либеральных ценностях. За последние 20 лет демократия в нашей стране была искажена, сбив нас от ранее выбранного демократического пути. Это стало результатом превратного толкования наших традиционных ценностей и устремлений.

Во-вторых, демократические преобразования нашего общества основаны на более широком социальном спросе всех слоев армянского общества и шести миллионов армян диаспоры по всему миру. Этот прогрессивный процесс зиждется на воле и чаяниях нашего народа. Более того, он никоим образом не связан с внешними силами. Этот процесс не вызвал каких-либо тектонических сдвигов в нашей внешней политике, равно как и никаких изменений в нашей внешнеполитической стратегии. Армения остается приверженной своим внешнеполитическим обязательствам и верной своим партнерам.

В-третьих, демократия для нас является не просто вариантом существования, но и вопросом безопасности. Мы считаем, что для нашего народа и нашей политической культуры правильно признать, что демократия обеспечивает более сильные и более эффективные экономические и политические институты, которые являются важной предпосылкой развития страны. Следовательно, мы отвергли роскошь обладания недоразвитыми государственными институтами, как это было раньше. Они привели к экономической неэффективности, препятствуя прогрессу нашей страны. Демократия, которая стимулирует экономические и политические институты в Армении, стала императивом. Сегодня у нас нет альтернативы.

Демократия нужна нам для того, чтобы быть конкурентоспособными в 21-м веке. Тем не менее, демократия должна быть защищена и укреплена. Каковы основные вызовы сегодня?

Прежде всего, это бедность в нашей стране. Сегодня люди, живущие за чертой бедности, составляют треть нашего населения. Они являются основной социальной опорой фальсификаций и взяток на выборах, свидетелями которых мы были в прошлом.

В нашем обществе существует тесная взаимосвязь между экономическим развитием и демократией. Уничтожение среднего класса, на мой взгляд, привело к упадку демократии. Таким образом, сильный и энергичный средний класс является одной из ключевых предпосылок стабильной демократии в Армении, и, следовательно, мы должны идти по пути экономической революции, которая является следующей целью и краеугольным камнем программы нашего правительства.

В этом плане мы приняли и уже приступили к реализации амбициозной программы реформ. Как я уже неоднократно отмечал, в текущие приоритеты правительства Армении входят борьба с коррупцией, ликвидация монополий, преодоление бедности, формирование независимой судебной системы, установление верховенства закона и обеспечение равных правил для всех экономических и политических субъектов.

Мы намерены принять решительные меры по реформированию нашей налоговой и таможенной систем.

Мы также сосредоточены на реформировании нашей образовательной системы. Люди должны уметь жить и творить в быстро развивающемся и постоянно уменьшающемся мире, в котором прогресс определяется знаниями.

Я с гордостью сообщаю вам, что за последние несколько месяцев в нашей стране произошло много ощутимых изменений. Например, мы уже искоренили системную коррупцию в Армении. Власть монополий и олигополий в Армении уже сократилась. Сегодня в Армении нет никого, кто может использовать политическое влияние для достижения своих экономических целей.

Уважаемые коллеги,

В нашей политике реформ мы сталкиваемся с рядом препятствий. В этом отношении ясно одно: реализация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС (CEPA) имеет большое значение для успеха наших реформ.

Ценность и привлекательность этой инициативы проявятся исключительно благодаря осуществлению реформ. CEPA - инструмент реформ. Реализация его положений приведет к качественным изменениям во многих сферах жизни нашего общества.

Пользуясь случаем, я хотел бы заверить вас, что правительство Армении твердо намерено принять все необходимые меры для реализации CEPA. Мы готовы к активному и эффективному сотрудничеству с Евросоюзом во всех областях, представляющих взаимный интерес.

В этой связи я хочу отметить, что скорая ратификация CEPA государствами-членами ЕС важна для его полной реализации и дальнейшего укрепления наших двусторонних отношений. Более трети государств-членов уже ратифицировали соглашение, и мы надеемся, что другие сделают то же самое в ближайшем будущем. В этом вопросе мы верим в поддержку парламента и ваш личный вклад.

В контексте повестки нашего сотрудничества я также хотел бы отметить важность диалога о либерализации визового режима. Начало процесса значительно поспособствует контактам с людьми и нашему сотрудничеству в целом.

Пользуясь случаем, я хотел бы попросить вашей поддержки в вопросе стимуляции этого процесса, учитывая тот факт, что Армения последовательно выполняет все необходимые условия.

Для нас чрезвычайно важна финансовая и техническая поддержка ЕС. Нам нужна ваша поддержка, чтобы предпринять решительные шаги в реализации реформ. Очевидно, что расширенная помощь ЕС поможет нам более решительно двигаться вперед. Чем больше будет объем помощи, тем быстрее и более гладко пройдут наши реформы.

Уважаемые коллеги,

Сохраняющиеся геополитические риски и угрозы безопасности на Южном Кавказе постоянно бросают нам вызов. Они серьезно подрывают потенциал наших реформ.

Во-первых, неурегулированный нагорно-карабахский конфликт и напряженность в нашем регионе создают политические риски, которые оказывают существенное влияние на общую инвестиционную привлекательность нашей страны и региона.

Во-вторых, развязанная нашим противником гонка вооружений создает дополнительные трудности для региона Южного Кавказа. Сегодня Армении необходимо использовать большую часть своих небольших ресурсов для поддержания мира в регионе. Армения фактически несет экономическое бремя поддержания существующего баланса и предотвращает начало новых военных операций.

В-третьих, навязанные нашей стране с начала 1990-х годов закрытые границы и продолжающаяся транспортная блокада резко сокращают возможности диверсификации нашей экономики.

Наконец, введенные в отношении Ирана санкции также имеют негативные последствия для нашей экономики, сузив один из связывающих нас с внешним миром коридоров и коммуникационные возможности.

Многоуважаемые члены парламента,

Я хотел бы подчеркнуть важность конструктивного и сбалансированного подхода Европейского союза к нагорно-карабахскому конфликту.

По нашему мнению, международное сообщество должно и впредь поддерживать миротворческие усилия Минской группы ОБСЕ, особенно с четким месседжем о том, что применение силы недопустимо. Мы убеждены, что урегулирование конфликта подразумевает необходимость уважения права народа Нагорного Карабаха на самоопределение.

Люди в этом горном регионе уже более двух десятилетий де-факто живут в независимости. Сегодня там выросло молодое поколение, которое не может себе представить никакой альтернативы независимости.

Если мы стремимся к мирному, справедливому и прочному урегулированию конфликта, народу Нагорного Карабаха должна быть предоставлена возможность самому решать свое будущее. Я не могу представлять народ Нагорного Карабаха. В качестве премьер-министра у меня есть мандат только граждан Армении, а не армянского населения Нагорного Карабаха, которые имеют свою конституцию и формируют свое правительство.

Для меня очевидно, что реального прогресса мирного процесса можно достичь только тогда, когда народ Нагорного Карабаха сядет за стол переговоров, когда будет услышан и учтен голос народа Карабаха.

Уважаемые члены парламента,

Мы глубоко убеждены в том, что доверие между вовлеченными сторонами является одной из ключевых предпосылок урегулирования конфликтов. Этой уверенности можно достичь путем развивающегося диалога и взаимопонимания. Мы рассматриваем Южный Кавказ как регион, где независимые государства живут в мире, солидарности и сотрудничестве. Действительно, в современном мире закрытые границы считаются как минимум экономическим и политическим абсурдом.

Мир меняется с каждым днем, двигаясь ко все большей взаимосвязи и взаимозависимости. Наш регион нуждается в новых формах диалога, мирного сосуществования и экономического сотрудничества. Культура диалога, терпимости и компромисса должна доминировать над всеми существующими разногласиями на Южном Кавказе.

Спасибо за внимание».