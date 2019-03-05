Очень важно реально и полностью поддержать повестку реформ в Армении - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Брюсселе ответил на вопрос Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) о том, каков его самый главный мессидж Евросоюзу.

«Знаете, очень важно реально и полностью поддержать повестку реформ в Армении. Как я уже сказал, поддержка может быть моральной, технической, финансовой. И я надеюсь, что нам удастся достичь соглашения по дорожной карте реализации CEPA, и мы, конечно, готовы полноценно реализовать это соглашение с Европейским союзом», - заявил премьер-министр Армении в беседе с РСЕ/РС.

После избрания премьер-министром Армении Никол Пашинян во второй раз находится в столице Евросоюза.

В рамках нынешнего визита премьер-министр проведет в Брюсселе встречи на высшем уровне с главами структур Европейского союза: главой Совета Европы Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

После встреч Пашинян и Туск выступят с заявлением для прессы, а с главой Еврокомиссии премьер даст совместную пресс-конференцию.

Вчера Пашинян выступил с речью в комитете по внешним связям Европарламента.