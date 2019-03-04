Начался двухдневный визит премьер-министра Армении в Брюссель

После избрания премьер-министром Армении Никол Пашинян во второй раз находится в столице Евросоюза. В июле прошлого года он отправился в Бельгию для участия в саммите НАТО.

В рамках нынешнего визита премьер-министр проведет в Брюсселе встречи на высшем уровне с главами структур Европейского союза: главой Совета Европы Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

После встреч Пашинян и Туск выступят с заявлением для прессы, а с главой Еврокомиссии премьер даст совместную пресс-конференцию.

Пашинян посетит также Европарламент, где выступит в комиссии по внешним сношениям СЕ.

Сегодня Никол Пашинян уже выступил в университете города Лёвен. Он, в частности, сказал: «Сейчас в Армении мы начали процесс больших политических и экономических изменений, и важнейшим вопросом для нас является образование, мы считаем его ключевым столпом позитивных демократических изменений. Сейчас мы хотим продолжить нашу демократическую революцию, трансформировать ее в экономическую революцию, и в этом смысле для нас очень важно добиться реальных изменений в сфере образования. Опыт вашего университета и других подобных университетов для нас очень важен. Благодарю за готовность поделиться с нами вашим опытом. Конечно, Армения - это страна, которая имеет большие традиции в области образования: еще в 11-ом веке в Армении были созданы два университетских центра».