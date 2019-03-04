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Карабах

МИД Ирана: Карабахский конфликт должен быть урегулирован путем диалога и на основе международных принципов

Пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми (архив)

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«Карабахский конфликт должен быть урегулирован путем диалога и на основе международных принципов», - заявил пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми, подчеркнув, что Тегеран готов содействовать урегулированию этой проблемы.

Отвечая на вопрос азербайджанского журналиста о состоявшемся на прошлой неделе визите премьер-министра Армении в Иран, Касеми отметил, что стабильность, безопасность и экономическое развитие Азербайджана, Армении и других соседних стран, по мнению Тегерана, содействуют всеобщему прогрессу региона.

«Тегеран считает отношения с соседними странами приоритетом своей внешней политики. Мы заинтересованы в установлении крепких отношений с соседями, которые будут основаны на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга», - сказал пресс-секретарь МИД Ирана, подчеркнув, что карабахский конфликт не должен влиять ни на армяно-иранские, ни на азербайджано-иранские отношения.

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