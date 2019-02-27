Пашинян: Армения готова стать транзитной страной для иранского газа

«Армения готова стать транзитной страной для иранского газа», - сегодня в Тегеране после переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани такое примечательное заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Армения готова сотрудничать с Ираном в вопросе транзита и стать транзитной страной для иранского газа. Создание энергетического коридора также имеет важное значение как в двустороннем и региональном контексте, так и в более широком плане. Для решения этих вопросов наличествует политическая воля, и мы надеемся, что процесс переговоров будет успешным», - согласно пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, сказал Пашинян.

Продолжая тему газа, глава правительства Армении отметил: «Конечно, наше сотрудничество в сфере энергетики очень важно. Президент отметил, что Иран готов увеличить объемы поставок газа в Армению. Здесь, конечно, важно во время дальнейших обсуждений и переговоров прийти к общему согласию по вопросу о цене. Это принципиально важный вопрос с точки зрения привлекательности сделки. И мы надеемся, что наши представители проведут эффективные переговоры в этом направлении».

Не менее примечательное заявление о газе сделал президент Ирана: «В контексте сотрудничества в области газа мы выразили готовность иранской стороны увеличить объемы поставок. Мы также готовы начать трехстороннее сотрудничество по экспорту газа в Грузию».

Хасан Рухани также заявил, что Тегеран готов участвовать в программе по строительству дорожного коридора «Север-Юг» в Армении. «Еще один вопрос, который находится в центре нашего внимания, касается работ по строительству дорожного коридора Север-Юг. Иранская сторона выразила готовность участвовать в этой программе. Другой темой обсуждений была связь Персидского залива с Черным морем через Армению», - сказал президент Ирана.

И премьер-министр Армении, и президент Ирана подчеркнули, что отношения двух стран находятся на хорошем уровне и сегодняшние переговоры прошли продуктивно.

Никол Пашинян также выразил мнение, что во время председательства Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) вступит в силу соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, которое в настоящее время проходит процесс ратификации в парламентах стран-членов союза.

Сегодня ранее в королевском дворце «Саадабад» в Тегеране приветствуя прибывшего в Иран с официальным визитом премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президент Ирана Хасан Рухани, по сути, приветствовал армянскую бархатную революцию, отметив: «Поздравляю Вас с произошедшими в Армении изменениями, которые прошли демократическим путем. Наши исторические отношения всегда были дружескими, и мы хотим, чтобы они еще более укреплялись и развивались».

Никол Пашинян в ответ заявил: «Иран близок нашей стране не только географически, но и с точки зрения дружественных связей, и у нас было много поводов подчеркнуть их важность. В Армении происходят важнейшие изменения, которые являются полностью внутринациональными процессами, и никакие внешние силы не были вовлечены в политические процессы нашей страны. Это принципиальный пункт в контексте понимания произошедших процессов. Убежден, что в контексте наших отношений открылись новые возможности, и у нас есть политическая воля для их реализации».

В ходе переговоров делегаций двух стран во главе с Пашиняном и Рухани обсуждались программы по строительству 3-й линии электропередачи Иран-Армения мощностью в 400 кВ и Мегринской ГЭС. Стороны посчитали необходимым сделать все возможное для увеличения объема двустороннего товарооборота и активизации взаимных инвестиций.

По итогам состоявшихся сегодня в Тегеране переговоров высокого уровня также были подписаны два меморандума о сотрудничестве между двумя странами.

Это первый визит Пашиняна в Исламскую Республику Иран после бархатной революции в Армении и его избрания на пост премьер-министра. По данным Национального статистического комитета, по итогам прошлого года торговый оборот Армении с Ираном достиг рекордного уровня - 363,6 млн долларов, что на 40,5% больше показателя 2017 года и является самым высоким показателем с 1991 года.

Сегодня в Тегеране состоялись также встречи премьер-министра Армении с председателем Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани и с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Накануне визита в интервью информационному агентству Parstoday Никол Пашинян сказал, что в ходе его визита в Иран будет обсуждаться широкий круг вопросов: политических, экономических, культурных, и выразил надежду на то, что визит будет продуктивным. «Вы знаете, что у Армении и Ирана уже есть множество текущих совместных проектов, для дальнейшей реализации которых необходимо внести ясность в позиции сторон, и я надеюсь, что в долгосрочной перспективе мы зафиксируем совпадение наших позиций по этим проектам», - сказал он.

По словам Пашиняна, у Армении и Ирана есть очень большой потенциал сотрудничества особенно в сферах энергетики и туризма. «Сейчас также открываются новые возможности. Речь идет о заключенном между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном соглашении о свободной торговле, которое в штатном режиме ратифицируется во всех странах, и в Армении также находится в процессе ратификации. И очевидно, что наше непосредственное соседство, наши традиционные отношения, возможности, предоставляемые соглашением с ЕАЭС, возможности осуществлять совместные региональные проекты действительно открывают огромное поле для дальнейшего углубления нашего сотрудничества», - сказал он.

В октябре прошлого года во время своего визита в Армению советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Радио Азатутюн, отвечая на вопрос о том, какое влияние окажут на Армению американские санкции против Тегерана, сказал: «Мы хотим оказать максимальное давление на Иран, потому что он пока не отказался от цели создания ядерного оружия. Он остается главным банкиром международного терроризма в мире. И мы обеспокоены его программами баллистических ракет и его активными военными операциями в Сирии, Ираке и в других местах. Очевидно, что мы не хотим нанести ущерб нашим друзьям в процессе. Поэтому я считаю, что разговор между правительством Армении и Соединенными Штатами будет очень важен».

Возвращаясь к иранскому визиту премьер-министра Армении, отметим, что Никол Пашинян в Тегеране также посетит спортивно-культурный центр «Арарат» и встретится с представителями армянской общины Тегерана. А завтра глава правительства Армении отправится в Исфахан, где встретится с губернатором и представителями армянской общины.