ППА и «Лусавор Айастан» не примут участия в шествии, посвященном 11-й годовщине событий 1 марта 2008 года

Парламентские партии «Процветающая Армения» (ППА) и «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») не примут участия в инициированном премьер-министром Армении Николом Пашиняном шествии, посвященном 11-й годовщине трагических событий 1 марта 2008 года.

Депутат от ППА Микаэл Мелкумян против «политизации боли 1 марта». «Политизацию вопросов, связанных с болью нашего народа, и политические спекуляции на эту тему считаю неуместными», - заявил он.

Премьер-министр Никол Пашинян 21 февраля в прямом эфире на своей странице в Facebook призвал граждан 1 марта принять участие в «могучем гражданском шествии» от площади Свободы до памятника Мясникяну в Ереване, где разворачивались трагические поствыборные события 11-летней давности, в которых погибли 10 человек. Как заявил премьер, шествие будет посвящено «победе гражданина Республики Армения» и будет направлено «против насилия, фальсификаций на выборах, коррупции и беззакония».

В недавнем прошлом союзник Никола Пашиняна, лидер партии «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян считает, что нет необходимости участвовать в специально организованном шествии. «Я не думаю, что памятное мероприятие нужно специально организовывать», - сказал он.

А член правления партии «Гражданский договор», вице-спикер Национального собрания Армении Лена Назарян напомнила, что шествие инициировала правящая партия «Гражданский договор», присоединяться к нему или нет – это решать другим партиям.

«Те силы, которые на протяжении многих лет говорили о необходимости раскрытия дела «1 марта» и четко следователи своей линии, и сейчас говорят об этом и присоединятся к шествию. Отношение остальных, возможно, для меня было не столь однозначным. Даже если они считали нераскрытие дела «1 марта» проблемой, тем не менее, не предпринимали действенных шагов для того, чтобы вопрос сдвинулся с нулевого уровня», - сказала Назарян.

ППА и «Лусавор Айастан» будут руководствоваться собственной повесткой дня: представители обеих партий по отдельности утром возложат цветы у памятника Мясникяну.



В шествии примет участие возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия «Армянский национальный конгресс» (АНК).

Впервые с 2008 года на уровне власти будет отдана дань уважения памяти жертв событий 1 марта 2008 года.

Памятник жертвам «1 марта» будет готов спустя несколько месяцев. Лена Назарян уже представила эту инициативу в мэрию Еревана. Проект памятника и место его установки пока находятся на стадии обсуждения. По предварительным данным, его планируется установить на улице Григора Лусаворича.

В повестке власти есть еще один вопрос, связанный с темой «1 марта». Это проект о предоставлении компенсации правопреемникам убитых и раненным во время кровавых событий 1 марта 2008 года. Он пока обсуждается, правительство должно определить размер и порядок компенсации.

После президентских выборов в феврале 2008 года, на которых, согласно официальным данным, победу одержал Серж Саргсян, в Ереване начались массовые акции протеста. Рано утром 1 марта 2008 года полицейские напали на ночевавших на площади Свободы в Ереване оппозиционных демонстрантов, которые выражали свой протест против официальных результатов президентских выборов. Позже в тот же день на площади возле памятника Александру Мясникяну и в ее окрестностях между протестующими и силовиками произошли столкновения, в результате которых 10 человек погибли, сотни получили ранения.