1 марта Пашинян проведет «могучее гражданское шествие» от площади Свободы до памятника Мясникяну

1 марта 2019 года исполняется 11 лет кровавым поствыборным событиям 2008 года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня в прямом эфире на своей странице в соцсети Facebook заявил, что этот день он решил отметить «могучим гражданским шествием» от площади Свободы до памятника Мясникяну в Ереване, где разворачивались трагические события.

Как отметил Пашинян, шествие будет посвящено «победе гражданина Республики Армения».

«Это шествие будет направлено против насилия, против фальсификаций на выборах, против коррупции, против беззакония, и ознаменует то, что победа гражданина и власть гражданина в Республике Армения стали необратимыми, что в Республике Армения больше не будет фальсификаций на выборах, что в Республике Армения мы твердо выступаем против насилия и вообще политического насилия, коррупции, беззакония, политических преследований. И в этот день мы отдадим дань уважения памяти десяти жертв событий 1 марта 2008 года и вообще всех жертв политического насилия», - сказал Пашинян.

1 марта 2019 Пашинян пригласил всех в 18:30 прийти на площадь Свободы, откуда пройдет шествие к памятнику Мясникяну. «В этот день я также планирую выступить с обращением к народу», - отметил он.

Пашинян также подчеркнул: «Но 1 марта мы должны также продемонстрировать нашу решимость, нашу приверженность демократии, народовластию в Армении, закрыв страницу коррупции, фальсификаций и подкупа избирателей на выборах».