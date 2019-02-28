АНК планирует серию мероприятий, посвященных 11-ой годовщине событий «1 марта»

Завтра представители Армянского национального конгресса (АНК) посетят могилы жертв событий 1 марта 2008 года вместе с их родственниками, после чего в 17:00 состоится богослужение в церкви св. Саргиса в Ереване. Об этом Радио Азатутюн сообщил заместитель председателя АНК Левон Зурабян.

Возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия примет участие в шествии, посвященном 11-ой годовщине событий 1 марта 2008 года. АНК, напомним, приветствует проведение такого шествия по инициативе премьер-министра.

Премьер-министр Никол Пашинян 21 марта в прямом эфире на своей странице в Facebook призвал граждан принять участие в «могучем гражданском шествии» от площади Свободы до памятника Мясникяну в Ереване, где разворачивались трагические поствыборные события 11-летней давности, в которых погибли 10 человек.