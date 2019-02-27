Когда будет доказано, что на кого-либо их членов совета попечителей было оказано какое-либо давление, я уйду в отставку - Араик Арутюнян

Министр образования и науки Араик Арутюнян обещает уйти в отставку, если выяснится, что силовые структуры оказывают давление на совет попечителей Ереванского государственного университета (ЕГУ).

Совет попечителей завтра обсудит вопрос прекращения полномочий ректора вуза Арама Симоняна.

«В тот день, когда будет доказано, что на кого-либо из членов совета попечителей было оказано какое-либо давление со стороны полиции или Службы национальной безопасности, я уйду в отставку», - сказал Араик Арутюнян.

В совете попечителей ЕГУ 32 члена, 16 из которых назначает власть, а остальных 16 избирает вуз. В прессе появились публикации о том, что избранных вузом членов совета в эти дни приглашают в полицию, Службу национальной безопасности и дают инструкцию во время заседания совета попечителей проголосовать за отставку Арама Симоняна. Араик Арутюнян это исключает. Несколько дней назад министр призвал ректора уйти в отставку.

«Я несу ответственность за данную сферу, и я могу говорить о своей обеспокоенности. Решения принимают те советы, которые сформированы», - отметил министр образования и науки.

На прошлой неделе полиция сообщила о выявленных в университете злоупотреблениях, а ректор Арам Симонян заявил, что подвергается политическому преследованию. Министр на это возразил, что они с Симоняном коллеги и ректор политизирует ситуацию.

«Он пытается все политизировать, втягивая также в этот процесс своих коллег. Я просто призываю его коллег не поддаваться на провокации. После своего назначения я демонстрировал, демонстрирую и буду демонстрировать равное и справедливое отношение к Араму Симоняну и ко всем другим ректорам, и сегодня никакого дискриминационного отношения быть не может. Я уже давал комментарии в связи с этим, у нас в министерстве на самых высоких должностях есть люди, которые являются однопартийцами Арама Симоняна», - подчеркнул Арутюнян.

Член совета попечителей ЕГУ, депутат от блока «Мой шаг» Ованнес Ованнисян завтра примет участие в обсуждении о прекращении полномочий Арама Симоняна. Он заверяет, что информация о давлении является выдумкой. Я просто исключаю подобное давление. Каждый человек свободен в принятии своих решений, ни на кого не оказывается никакого давления. Я думаю, что некоторыми кругами вбрасываются подобные измышления или фейки для получения обратного эффекта», - сказал Ованнисян.

В эти дни сторонники Арама Симоняна проводят возле университета акции протеста, среди них есть также несколько преподавателей. Симонян и его сторонники считают, что причиной его отставки является то, что у нового совета попечителей есть свой кандидат на должность ректора.

«Такого человека на данный момент не существует. Я бы посоветовал тем же преподавателям - в свое время, когда в университете происходили гонения на преподавателей и разных студентов, эти люди сидели в своих теплых углах и не подавали голоса, и никогда не поднимали вопрос о качестве образования, в то время как я сам неоднократно и всегда говорил о качестве образования и атмосфере в университете и говорил об этом также руководству вуза», - отметил Ованнисян.

Сегодня депутаты от блока «Мой шаг» потребовали от министра образования и науки разъяснений в связи с ситуацией в главном вузе страны, а также по другим вопросам сферы образования. После встречи с депутатами министр сообщил журналистам, что обсуждался также вопрос повышения заработной платы учителям. До осени размер заработной платы будет пересмотрен, однако конкретный размер пока неизвестен.

«Предварительно могу сказать, что у нас в планах есть вопрос повышения зарплат с сентября, в данный момент цифры привести не могу», - сказал Арутюнян.

В повестку дня Министерства образования и науки включен еще один вопрос, не раз поднимавшийся на протяжении ряда лет. Это тема освещения событий 1 марта 2008 года в школьных учебниках. На протяжении многих лет специалисты сигнализируют о том, что преступление 1 марта 2008 года в учебниках представлено в искаженном свете. Созданная приказом министра комиссия изучает страницы учебников, посвященные событиям «1 марта».