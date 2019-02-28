Почему российские депутаты участвовали в шествии в Баку, нужно спросить их самих – Захарова

Министерство иностранных дел РФ не является соорганизатором визита российских депутатов в Баку, оно может лишь представить официальную позицию России, а официальная позиция России по карабахской проблеме не изменилась. Почему российские депутаты самоорганизовались и приняли участие в шествии в Баку 26 февраля, нужно спросить у самих депутатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос армянского журналиста.

По ее словам, Москва прилагала и прилагает все усилия для поиска путей мирного урегулирования проблемы.

«Страшный кровавый карабахский конфликт принес смерть и страдания множеству невинных людей - и азербайджанцам, и армянам. Россия всегда считала и продолжает считать это огромной трагедией. Мне кажется, это известная позиция, но я хотела бы ее переподтвердить», - добавилаа представитель МИД РФ.

Захарова также заверила, что урегулирование карабахского конфликта является одним из приоритетов политики России в регионе.

Напомним, официальный Ереван в лице посла Армении в России Вардана Тоганяна выразил возмущение в связи с участием группы депутатов Государственной думы РФ в антиармянской акции, которая прошла в Баку 26 февраля.

Накануне, выступая с трибуны Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян также отметил, что участие российских парламентариев в антиармянской акции в Баку «вызывает недоумение».

Отметим, что в шествии в Баку также участвовала член армяно-российской межпарламентской комиссии Ирина Роднина.

Российское государственное телевидение «Вести 24» вечером 26 февраля рассказало о шествии, а также о так называемом Казанском документе по карабахскому урегулированию.