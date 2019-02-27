«Вбить клин в наши отношения невозможно» - спикер парламента Армении об армяно-российских отношениях

Вбить клин в отношения между Арменией и Россией невозможно. Об этом в среду, выступая с трибуны Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, заявил спикер парламента Армении Арарат Мирзоян.

«Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы продолжить диалог, который интенсивно ведется на уровне руководителей наших государств, поддержать и укрепить его по линии двустороннего межпарламентского сотрудничества наших стран и всячески способствовать дальнейшему наращиванию плодотворного сотрудничества между заинтересованными министерствами и ведомствами, региональными администрациями, а также на деловом уровне и, что не менее важно, в гуманитарном и культурном плане», - заявил Мирзоян.

Спикер армянского парламента высказался за необходимость прямого, непосредственного и искреннего диалога, направленного на «укрепление взаимопонимания и взаимного доверия, обсуждение всевозможных вопросов, поиски взаимовыгодных решений и развитие сотрудничества по всем без исключения направлениям».

«Искренний и дружественный диалог приобретает особую важность в свете того обстоятельства, что в угоду своим лоббистским интересам и с использованием сомнительных манипуляций в медиа-пространстве наших стран, некоторыми кругами и третьими странами предпринимаются попытки представить процессы, происходящие в Армении и вокруг Армении, в искаженном, ложном свете, посеять непонимание и неопределенность, тем самым ослабляя также наши общие позиции на международной арене и увеличивая уязвимость наших государств перед лицом внешних вызовов.

Со всей ответственностью хочу заявить: подобные попытки более чем тщетны и изначально обречены на полный провал, потому что вбить клин в наши отношения невозможно. Потому что вневременные основания, предпосылки и причины близости наших народов стоят выше политической конъюнктуры и сиюминутных узкокорыстных интересов определенных кругов и стран», - подчеркнул Арарат Мирзоян.

Мирзоян подчеркнул, что только Армения и Россия могут определять повестку своих двусторонних отношений. «И мы будем продолжать делать это, исходя из исторически сложившейся взаимной духовной и культурной близости, симпатии и дружбы наших народов и обоюдных долгосрочных интересов наших государств», - подчеркнул спикер армянского парламента.

Мирзоян вновь озвучил тезис, который, как подчеркнул он, неоднократно высказывало новое руководство Армении «на всех уровнях и по разным случаям, начиная с апреля 2018 года».

«Армяно-российские отношения особенные. Армения считала и считает Россию своим стратегическим партнером. Дальнейшее укрепление наших отношений и преодоление возможных барьеров на этом пути является одним из приоритетом нашей внешней политики. Это восприятие, эта концепция отражены в утвержденном Национальным собрании Армении пятилетнем плане правительства, что, конечно же, является ярким подтверждением вышесказанного», - подчеркнул Арарат Мирзоян.