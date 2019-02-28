Ереван выразил возмущение в связи с участием российских депутатов в антиармянском шествии в Баку

Официальный Ереван в лице посла Армении в России Вардана Тоганяна выразил возмущение в связи с участием группы депутатов Государственной думы РФ в антиармянской акции, которая прошла в Баку 26 февраля.

Об этом посол сообщил авторитетной российской радиостанции «Эхо Москвы».

Отвечая на вопрос о том, как армянская сторона относится к тому, что группа российских парламентариев приняла участие в мероприятии в Баку, посвященном «годовщине событий в Ходжалу», посол сказал: «Мы выражаем свое возмущение в связи с тем, что группа российских парламентариев приняла участие в антиармянском шествии в Баку».

Тоганян подчеркнул, что шествие носило явно антиармянский характер и использовалось с целью «подрыва доверия в регионе».

«Нам вовсе непонятны мотивы самих парламентариев, чему они выражают солидарность в Баку и с какой «миссией» участвуют в подобных акциях, являющихся частью пропагандистско-агитационной кампании властей отдельного государства», - отметил посол.

Отвечая на вопрос радиостанции «Эхо Москвы», посол Тоганян также сказал: «Как и прежде, так и сегодня мы нацелены на возведение мостов дружбы, искренних и союзнических отношений и надеемся, что наши российские коллеги дадут соответствующую оценку участию парламентариев в хорошо организованном антиармянском движении, цель которого посеять недоверие и недопонимание».

Официальная Москва пока не отреагировала на это заявление посла Армении в России.

Добавим, что в шествии в Баку также участвовала член армяно-российской межпарламентской комиссии Ирина Роднина.

Российское государственное телевидение «Вести 24» вечером 26 февраля рассказало о шествии, а также о так называемом Казанском документе по карабахскому урегулированию.

Напомним, что накануне председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян, выступая с трибуны Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, также отметил, что участие российских парламентариев в антиармянской акции в Баку «вызывает недоумение».

«Вынужден с сожалением констатировать, что, несмотря на высокий уровень и союзническое взаимодействие между нашими странами, а также последовательные усилия российской стороны, направленные на мирное разрешение нагорно-карабахского конфликта, некоторые наши российские коллеги буквально вчера стали участниками ярко выраженной антиармянской акции, прошедшей в Баку и направленной на подрыв устойчивого мира и стабильности в регионе. Более того, вызывает справедливое недоумение участие в данном мероприятии членов российско-армянской межпарламентской комиссии», - заявил спикер армянского парламента.