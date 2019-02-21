Глава Минобрнауки видит необходимость отставки ректора ЕГУ

Министр образования и науки Араик Арутюнян видит необходимость отставки многолетнего ректора Ереванского государственного университета (ЕГУ) Арама Симоняна.

«К 100-летию [университета - ред.] мы направим очень четкие мессиджи как нашей внутренней, так и нашей внешней аудитории о приоритетах и развитии ЕГУ и нашего высшего образования. И поскольку Арам Симонян ассоциируется со многими негативными явлениями, которые существовали в ЕГУ и вообще в сфере высшего образования, вы много раз были свидетелями этого: ограничения прав студентов и преподавателей, с этим была связана моя озабоченность», - сказал Араик Арутюнян.

На брифинге с журналистами министр сказал, что считает, что ректор ЕГУ Арам Симонян, явно прибегает к манипуляциям для политизации уголовных дел, возбужденных в связи с злоупотреблениями в вузе в годы его пребывания в должности.

«Он заявил: меня 100-летие [вуза] не интересует, сами организовывайте. Он отметил, что должен остаться ректором, потому что если против него будут возбуждены уголовные дела, он должен использовать ЕГУ для своей защиты. То есть, целый ученый совет, деканов и ученых он сделал щитом для себя», - сказал Арутюнян.

Полиция вчера сообщила о выявлении злоупотреблений в Ереванском государственном университете. Правоохранительные органы раскрыли случаи присвоений или растраты в крупных размерах, совершения должностного подлога, получения и дачи взятки в особо крупном размере со стороны чиновника. По этим случаям возбуждено уголовное дело, которое направлено в Следственный комитет для проведения предварительного следствия.

В сообщении полиции содержалась формулировка «руководящее должностное лицо университета», при этом не уточнялось, идет ли речь о многолетнем ректоре ЕГУ Араме Симоняне. Между тем Симонян в беседе с Радио Азатутюн признал, что, по сути, речь идет о нем, однако категорически опроверг свою причастность к этим злоупотреблениям и заявил, что подвергается преследованиям.

По словам министра образования и науки, он был удивлен тем, что ректор ЕГУ в понедельник в спешном порядке созвал заседание ученого совета и говорил на нем об оказываемом на него давлении. Однако только на следующий день, когда распространилась информация об уголовном деле в связи с ЕГУ, министр понял причину созыва внеочередного заседания ученого совета.

«Уважаемый ученый совет, Арам Симонян хочет переложить на вас ответственность за сделанное или не сделанное им, и, следовательно, это уже вам решать – брать на себя эту ответственность или нет», - подчеркнул министр.

Ректор ЕГУ Арам Симонян считает заявления министра абсурдными, квалифицируя их как следствие враждебного отношения к нему и к вузу. В отличие от Араика Арутюняна, Симонян не видит необходимости в своей отставке даже после возбуждения уголовного дела.

«Я не вижу такой необходимости, поскольку я избран. Если он видит, это значит, что если он вмешивается каким-то образом в вопросы назначения и увольнения ректора университета, это будет грубейшее нарушение [принципа] самоуправления университета, потому что министр и министерство не имеют права это делать», - сказал Симонян.

Член ученого совета ЕГК, декан факультета информации и прикладной математики Ваграм Думанян считает, что никто не может использовать ученый совет в личных целях.

«Это нереалистично, чтобы кто-то использовал его для решения собственных проблем. Эти разговоры, публикации, все это не способствует повышению авторитета университета, наоборот, негативно на нем отражается», - отметил Ваграм Думанян.

Думанян считает, что совет попечителей должен решить эту проблему, эти вопросы должны быть обсуждены с новоизбранным советом, однако председатель совета попечителей ЕГУ Геворк Мурадян пока не захотел комментировать сложившуюся ситуацию.

А эксперт в сфере образования Сероб Хачатрян считает, что то, что сейчас происходит в главном вузе страны, является следствием политизации советов вузов в предыдущие годы.

«Если бы высокопоставленные чиновники, Серж Саргсян в свое время отказались от должности председателя совета попечителей, думаю, таких развитий не было бы. Сейчас, поскольку Серж Саргсян подал в отставку, уже, как следствие этого, предполагается, что и ректор ЕГУ также должен подать в отставку. Это для нас должно стать хорошим уроком, чтобы мы больше не допускали политизации советов вузов», - подчеркнул Хачатрян.

Сегодня позже с заявлением выступил ученый совет ЕГУ, призвав уважать принцип самоуправления вуза и академические свободы, а также незамедлительно принять меры для надлежащей организации и празднования 100-летнего юбилея главного вуза страны.