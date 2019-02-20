Компания «Валлекс» еще на два месяца продлила договоры с сотрудниками Алавердского медеплавильного завода, срок которых истекал 28 февраля, и около 500 человек могли стать безработными.

Согласно сообщению, сотрудникам завода будут посланы новые уведомления, в которых в качестве нового срока прекращения трудовых отношений установлено 30 апреля.

Компания заявила, что «в течение этого периода всем сотрудникам зарплата будет выплачиваться из личных средств президента «Валлекс груп»».

Подобное решение «Валлекс груп» обусловила высокой ответственностью по отношению к своим производственным объектам и населению, а также желанием предотвратить возможное ухудшение социальной ситуации в общинах», - говорится в сообщении.

На вопрос Радио Азаутюн, означает ли это решение, что длящиеся на протяжении нескольких месяцев переговоры между правительством Армении, банком ВТБ и компанией «Валлекс» дали результат, директор медеплавильного завода Лусине Межлумян ответила, что у них нет новостей о каком-либо окончательном решении. «Мы надеемся, что переговоры с правительством Армении дадут желаемый результат», - сказала она.

В ответ на замечание Радио Азатутюн, что в данном случае их проблемы больше связаны с баком ВТБ, то есть они ожидают окончательного решения от банка ВТБ, Межлумян сказала: «Мы сказали, что совместно с правительством надеемся найти решение этих вопросов. Если бы мы могли до этого найти решение непосредственно с ВТБ, наверное, уже нашли бы его. В данный момент трехсторонние переговоры продолжаются, и мы надеемся, что в течение ближайших двух месяцев будет найдено решение».

Завод, прекративший свою работу с октября прошлого года, заложен в банке ВТБ, и банк может в любой момент отбрать у компании «Валлекс» завод в счет крупного долга компании в размере 300 млн долларов.

Оказавшиеся в неопределенности сотрудники Алавердского медеплавильного завода, которые уже в течение четырех месяцев получают лишь две трети от размера зарплаты и с 1 марта могли стать безработными, на прошлой неделе провели акцию протеста. Они перекрыли проходящую через город Алаверди межгосударственную железную дорогу и потребовали предоставить им четкую информацию о судьбе медеплавильного завода.

Вице-премьер Тигран Авинян на встрече с сотрудниками завода в правительстве отметил, что компания «Валлекс» сделала новое предложение банку ВТБ, от окончательного ответа которого зависит судьба завода.

Губернатор Лорийской области Андрей Гукасян сказал Радио Азатутюн, что на данный момент они еще не получили окончательного ответа от банка, но настроены оптимистично. «В течение шести недель, во всяком случае, на мой взгляд, будет какая-то ясность», - добавил губернатор.