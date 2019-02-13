Сотрудники Алавердинского медеплавильного завода перекрыли межгосударственную железную дорогу

Более 100 сотрудников Алавердинского медеплавильного завода перекрыли межгосударственную железную дорогу, требуя ответа касательно судьбы простаивающего уже в течение четырех месяцев завода.

Сотрудники, которым с 1 марта грозит безработица, отмечают, что находятся в неопределенности и у них нет новостей о переговорах, ведущихся уже на протяжении четырех месяцев между владельцем завода, банком ВТБ и правительством.

«Приходят и проводят закрытые обсуждения, либо открытые обсуждения, официального ответа этот город не получает. Четыре месяца мы видим, что никто этим вопросом не занимается. Мы получаем разные точки зрения, разные ответы – неофициальные, одна сторона говорит: «я готова работать, были препятствия», другая сторона говорит: «я говорю - работай, они не работают», - сказал один из сотрудников завода.

Завод заложен в банке ВТБ за крупные долги компании «Валлекс». Более 500 сотрудников завода в настоящее время получают выплаты в размере двух третей от зарплаты. Если трехсторонние переговоры не дадут результата и завод перейдет в собственность банка ВТБ, что несколько месяцев назад произошло с Техутским рудником, то с 1 марта около 500 сотрудников станут безработными.

«Мы хотим потребовать нашу работу, чтобы мы работали, и Алаверди продолжал жить», - отметил другой сотрудник.

Сегодня на эту тему депутат фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Армен Айвазян в Национальном собрании задал вопрос премьер-министру Николу Пашиняну. Ответ премьер-министра, между тем, не удовлетворил участников акции протеста.

«Банк ВТБ предоставил Техутскому руднику и компании «Валлекс груп» кредит на сумму 380 млн долларов, и, судя по всему, этот кредит был предоставлен не без политического вмешательства, и теперь настало время, когда Техутский рудник и компания «Валлекс груп» не смогли обслужить этот кредит, то есть, 380 млн долларов, взяли и не смогли обслужить этот кредит, после чего эта компания обанкротилась или находится на пути к банкротству. И там есть система очень запутанных и смешанных залогов, обязательств. И теперь проблема заключается в том, что спор между «Валлекс» и банком ВТБ перешел в новую плоскость, и мы должны помочь, чтобы этот спор как можно скорее был урегулирован», - сказал Пашинян.

«Нужен был ответ, который бы вывел людей из этой неопределенности. Ответ премьер-министра был равносилен следующему: «ждите, бессрочно ждите». Пусть заморозят кредиты, мы подождем, пусть предложат какое-нибудь средство к существованию, подождем. Чего нам ждать?» - подчеркнул один из протестующих.

С сотрудниками завода сегодня встретились губернатор Лорийской области и начальник областного управления полиции.

Губернатор Андрей Гукасян сообщил, что вчера владелец завода - компания «Валлекс», положила на стол переговоров предложение, не пояснив, однако, его содержания. Глава области намекнул на то, что крайние шаги протеста могут направляться со стороны дирекции завода. Это давление на правительство с целью удовлетворения требований компании, отметил губернатор.

«Если одна сторона постоянно идет на уступки, а другая сторона не идет, это не переговоры, это называется шантаж, следовательно, подобным образом вопрос не решается и не будет решаться. Здесь есть несколько сторон, вас слегка вводят в заблуждение. У вас нет проблем с правительством, ваша проблема - не правительство, и проблема не в правительстве», - обращаясь к активистам, отметил Андрей Гукасян.

Призыв губернатора разблокировать железную дорогу результата не дал. Участники акции поставили палатку и намерены провести там всю ночь, пока не получат четкий ответ. «Мы готовы и ночь просидеть здесь, чтобы получить нормальный ответ», - сказали они.

Напомним, завод в предыдущие годы работал с превышением предельно допустимых норм выбросов в 6-7 раз. После прекращения работы владельцы завода требуют от правительства разрешить ей работать с тем же количеством выбросов, закрыв глаза на нарушения.