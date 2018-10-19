Медеплавильный завод в Алаверди прекратил работу

Медеплавильный завод в Алаверди, на котором трудятся более 600 работников, сегодня прекратил работу.

После перехода принадлежащего группе «Валлекс» Техутского рудника в собственность банка ВТБ за крупные долги вице-президент группы «Валлекс» Саак Карапетян не исключил, что в ближайшее время они могут потерять и заложенный в банке завод в Алаверди.

Но компания пока не выступила с окончательным заявлением о том, что завод также перешел в собственность банка ВТБ.

Ставшие сегодня безработными работники завода, которые отмечали, что оказались в ситуации неопределенности, в знак протеста перекрыли ведущую в Грузию автотрассу.

Один из протестующих сказал Радио Азатутюн: «Наше требование таково: пусть придут и объяснят этим 630 семьям, что с нами будет. Мы всего лишь хотим работу, ничего больше».

На заводе, столкнувшемся с серьезными финансовыми проблемами, неделю назад состоялось общественное обсуждение, на котором эксплуатирующая завод компания «Эй-Си-Пи» выдвинула правительству ультиматум, заявив, что в случае невыполнения ее трех требований прекратит работу.

Компания потребовала от правительства отменить штраф в размере 387 млн драмов, наложенный на нее инспекционным органом за нарушение экологических норм, а также закрыть глаза на нарушения, в 6-7 раз повысив предельно допустимые нормы выбросов. Руководство компании заявило, что на данный момент у них нет технической возможности сократить выбросы.

Компания также потребовала от правительства вмешаться во взаимоотношения между заводом и банком ВТБ, а также предпринять законодательные изменения в пользу компании.

Переговоры вокруг этих требований в течение недели вели вице-премьер Тигран Авинян и владелец компании Валерий Меджлумян, однако, фактически, к соглашению они не пришли. На днях в интервью СМИ Авинян отметил, что Алавердский медеплавильный завод работает с довольно низкой производительностью и наносит вред населению города.

«Он должен иметь свое логическое продолжение в более крупном проекте медеплавильного завода, который должен использовать примерно в десять раз больше сырья, но где проблема серной кислоты будет решена», - сказал Тигран Авинян.

Сегодня в связи с закрытием медеплавильного завода в Алаверди с заявлением выступил вице-спикер Национального собрания Эдуард Шармазанов. Обращаясь к исполняющему обязанности премьер-министра Николу Пашиняну, он написал: «Как алавердинец, призываю Вас поручить сделать все возможное и невозможное, чтобы медеплавильный завод в Алаверди продолжил работу. В противном случае 650 семей могут эмигрировать».