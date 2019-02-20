Скончалась Луиз Симон Манукян

18 февраля в США на 86-ом году жизни скончалась известный американский благотворитель армянского происхождения, бывший президент Всеобщего армянского благотворительного союза (AGBU) Луиз Симон Манукян. Об этом сообщается на официальном сайте AGBU.

Луиз Симон Манукян родилась 19 мая 1933 года в Детройте. Она дочь известного общественного деятеля и мецената, Национального героя Республики Армения Алека Манукяна. В 1989 году вслед за отцом Луиз Симон Манукян стала президентом AGBU и занимала этот пост в течение 12 лет.

В годы президентства Луиз Симон Манукян AGBU реализовал в Армении и Нагорном Карабахе ряд важнейших программ, в частности, учреждение Американского университета Армении, открытие совместно с Первопрестольным Святым Эчмиадзином детских центров и благотворительных столовых. В 2000 году Луиз Симон Манукян и ее брат Ричард Манукян предоставили 2 млн долларов на строительство собора Святого Григория Просветителя в Ереване.

«AGBU скорбит о потере дорогого президента и лидера Луиз Симон Манукян», - говорится в сообщении AGBU.

Как говорится в сообщении, кончина Манукян вызвала глубокую скорбь в семье AGBU, которой она служила с неутомимой преданностью и исключительным отличием как первая и единственная женщина-лидер организации: в качестве члена Центрального совета и международного президента в течение 12 лет (1989-2002 гг.).

«Луиз Симон Манукян оставила неизгладимый след надежды и вдохновения благодаря своему преданному служению армянскому народу, Родине и Армянской Церкви», - отмечается в тексте сообщения.



После землетрясения 1988 года в Армении Луиз Симон Манукян одной из первых организовала масштабную помощь, она также помогла жителям разрушенного войной Нагорного Карабаха, сыграла важную роль в возрождении независимой Армении, помогая ей преодолеть многие трудности, создаваемые разрушенной социально-экономической и образовательной системой.

Свои соболезнования в связи с кончиной Луиз Симон Манукян сегодня выразили премьер-министр Армении Никол Пашинян, презиент Амрении Армен Саркисян и президент Нагорного Карабаха Бако Саакян.

Сегодня с 13:00 по 24 февраля включительно в центральном офисе AGBU в Армении открыт траурный журнал памяти Луиз Симон Манукян. Все желающие могут посетить центр, чтобы отдать дань уважения памяти великой армянки и сделать запись в траурном журнале, говорится в сообщении Всеобщего армянского благотворительного союза.