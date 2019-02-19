Я отнюдь не сторонник возврата к полупрезидентской системе - Арарат Мирзоян

Председатель Национального собрания, член фракции «Мой шаг» Арарат Мирзоян не является сторонником возвращения Армении к полупрезидентской форме правления.

Об этом он заявил в ходе сегодняшнего брифинга в парламенте.

«Я отнюдь не сторонник возврата к полупрезидентской системе. Я думаю, что мы должны продолжать двигаться вперед. Теперь у нас есть парламентская система, и мы должны приложить все усилия для того, чтобы она состоялась», - заявил Арарат Мирзоян.

Напомним, что возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия «Армянский национальный конгресс», в частности, предложила в течение года провести конституционный референдум по вопросу о возвращении к полупрезидентской системе правления, а затем в течение следующего года провести выборы президента республики по новой Конституции, при этом радикально изменив Избирательный кодекс – перейдя на систему 100-процентного пропорционального представительства.

Руководитель оппозиционной парламентской фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян посчитал возврат к полупрезидентской системе правления регрессом. А во фракции партии «Процветающая Армения» (ППА) отметили, что вопрос о переходе к полупрезидентской модели правления они пока не обсуждали.