АНК предлагает в течение года провести референдум по возвращению к полупрезидентской системе

«Программа правительства Армении, которая была одобрена Национальным собранием на этой неделе, «представляет собой достаточно всеобъемлющий круг вопросов, которые должны быть решены в различных сферах государственного управления в течение ближайших пяти лет».

Об этом говорится в заявлении, опубликованном 16 февраля возглавляемой первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партией «Армянский национальный конгресс» (АНК).

«Программа также содержит ценные замечания о таких принципах надлежащего управления, как инклюзивность, подотчетность, прозрачность, упрощение регулирования и так далее. Заявляется о бескомпромиссной борьбе с коррупцией, необходимости создания основанной на экспорте, добросовестной конкуренции и участии экономики и благоприятствующей инвестициям среды, стратегии превращения информационных и высоких технологий в локомотив экономики и военной промышленности и многие другие амбициозные программные цели развития страны», - говорится в заявлении.

«Главная особенность новой ситуации заключается в том, что, несмотря на то, что период политической власти двадцатилетнего жесткого авторитаризма закончился, огромное влияние созданной им системы по-прежнему сохраняется во всех других сферах политической, экономической и государственной жизни страны. Поэтому предстоящие годы должны стать, с одной стороны, годами разрушения существующей порочной системы и восстановления конституционного порядка, с другой стороны, годами создания прочного фундамента для будущей демократической Армении, которая будет иметь сильные конкурентные позиции в международных отношениях», - подчеркивает АНК.

Исходя из сегодняшних реалий, для ближайших пяти лет АНК считает приоритетными радикальные решения в следующих направлениях: трансформация общественно-политической системы Армении, восстановление основ конкурентной, либеральной экономики, реформа судебной системы, установление справедливости.

В своем пространном заявлении партия Левона Тер-Петеросяна предлагает, в частности, в течение года провести конституционный референдум по вопросу о возвращении к полупрезидентской системе правления, провести в течение следующего года выборы президента республики по новой конституции, радикально изменить Избирательный кодекс – перейдя на систему 100-процентного пропорционального представительства, искоренить коррупцию, устранить неестественные монополий, гарантировать конкурентные равные условия для всех хозяйствующих субъектов, принять новое законодательство по антимонопольной политике, значительно сократить теневую экономику, очистить судебную систему, освободить от должностей коррумпированных, исполняющих волю других кадров, которые дискредитируют высокое звание судьи, применить правосудие переходного периода.