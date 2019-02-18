«Возврат к полупрезидентской системе считаю регрессом» – Марукян

Руководитель оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Национального собрания Армении Эдмон Марукян считает возврат к полупрезидентской системе правления регрессом.

«Возврат к полупрезидентской системе считаю регрессом. Считаю, что мы должны двигаться вперед, то есть, от нынешней искаженней суперпремьерской системы мы должны перейти к полностью парламентскому правлению. Я считаю это регрессом. Мы являемся сторонниками европейский модели правления. Я думаю, что это будет регресс для Армении», - в ходе парламентских брифингов в ответ на вопрос Радио Азатутюн сказал Марукян.

Возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия «Армянский национальный конгресс» (АНК) предложила в течение года провести конституционный референдум по вопросу о возвращении к полупрезидентской системе правления, провести в течение следующего года выборы президента республики по новой Конституции, радикально изменить Избирательный кодекс – перейдя на систему 100-процентного пропорционального представительства, искоренить коррупцию, устранить неестественные монополии, гарантировать конкурентные равные условия для всех хозяйствующих субъектов, принять новое законодательство по антимонопольной политике, значительно сократить теневую экономику, очистить судебную систему, освободить от должностей коррумпированных, исполняющих волю других кадров, которые дискредитируют высокое звание судьи, применить правосудие переходного периода.

«ППА не обсуждала вопрос перехода к полупрезидентской системе правления»

Фракция партии «Процветающая Армения» (ППА) вопрос о переходе к полупрезидентской модели правления не обсуждала, сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн сказал депутат от ППА Микаэл Мелкумян.

«Фркция «Процветающая Армения» на данном этапе этот вопрос не обсуждала. Я могу высказать личное мнение: поскольку мы уже являемся премьерской или парламентской страной, мы должны обсудить политическую и другую целесообразность - на каком этапе что делать, потому что если мы вновь пойдем на изменения, то должны обсудить все риски, все положительные и отрицательные моменты. Мы не обсуждали, нужно серьезно, всесторонне обсудить целесообразность этого», - сказал Мелкумян.

«Обсуждения, связанные с изменением модели управления государством, мы пока не проводили»

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Вице-спикер НС Лена Назарян, представляющая правящую фракцию «Мой шаг», отметила, что хотя конституционные реформы и находятся в их повестке дня, обсуждений о смене модели правления они пока не проводили.

«Конституционные реформы находятся в нашей повестке дня, однако обсуждения, связанные с изменением модели управления государством, мы пока не проводили, в подходящий момент обсудим также и это предложение. На данный момент мы этот вопрос не обсуждали», - сказала Назарян.

На вопрос Радио Азатутюн, какова ее позиция, Назарян ответила: «Поскольку речь идет о действительно очень важном политическом решении, мы обязательно должны провести обсуждение в команде, я бы не хотела давать сейчас личные комментарии».