АРФД: Программа правительства – это блеф

Сегодня на пресс-конференции представитель Верховного органа Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД) Ишхан Сагателян заявил, что посредством представленной в Национальном собрании программы правительство Никола Пашиняна не намеревается совершить экономическую революцию, а лишь блефует.

«То, что правительство объявляет о начале экономической революции, по нашему впечатлению, является блефом, потому что программа деятельности правительства – это не программа экономической революции. Потому что с экономическим ростом в 5% невозможно совершить экономическую революцию, а в программе правительства фундаментальных, принципиальных, системных реформ не предусмотрено», - отметил Сагателян.

Вчера в Национальном собрании стартовало обсуждение программы деятельности правительства на 2019-2023 годы, согласно которой в ближайшие пять лет деятельность правительства будет направлена на создание в стране конкурентоспособной и инклюзивной экономики, ориентированной на экспорт высокотехнологичных промышленных товаров и имеющей высокие экологические стандарты, и с этой целью в предстоящие пять лет правительство планирует обеспечить ежегодно как минимум 5-процентный экономический рост.

Представляя программу, Никол Пашинян с трибуны Национального собрания объявил о начале всенародной экономической революции в Армении.

По мнению высокопоставленных представителей АРФД, программа правительства исходит из неолиберальной идеологии и содержит пассивную социально-экономическую политику. «Противореча социальному рыночному укладу экономики, установленному Конституцией, она не может обеспечить необходимого экономического развития и социальной справедливости в Армении. Игнорирование проблем распределения национального продукта и социальной справедливости увеличит поляризацию общества, углубит пропасть, существующую между богатыми и бедными, поставив под угрозу общественную солидарность», - говорится в заявлении партии.

Другой участник сегодняшней пресс-конференции, бывший министр экономики, член АРФД Арцвик Минасян заявил, что возглавляемое Пашиняном правительство на всех уровнях имеет проблему с законом, конституционностью и правом. «Согласно ст. 150 Конституции и ст. 3 закона «О структуре и деятельности правительства», премьер-министр обязан в пятидневный срок после своего назначения представить президенту республики предложение по кандидатам в члены правительства. Ни одна норма закона не устанавливает исключения, когда вы можете представить только часть. Следовательно, это говорит о том, что мы сегодня имеем по сути неполноценное в конституционном смысле правительство», - сказал Минасян.

Кстати, Арцвик Минасян заявил, что в результате глубокого анализа программы правительства в «Дашнакцутюн» заключили, что в ней содержится отвергнутая армянским народом формула «без решения проблемы Арцаха не будет экономического прогресса».

«Если вы внимательно посмотрите, в основных положениях программы правительства закреплена мысль, которая сформулирована следующим образом, что цель деятельности правительства – построение конкурентоспособной и инклюзивной экономики. Затем перечисляются важные, приоритетные шаги для построения этой экономики. И ни больше ни меньше отмечается, что в этом деле приоритетом является обеспечение внешней и внутренней безопасности, гарантирование и последовательное укрепление безопасности Арцаха. В результате глубокого анализа мы приходим к следующей точке зрения, что это представление известной и отвергнутой обществом, армянским народом формулы «без решения проблемы Арцаха не будет экономического прогресса». Если это не так, если сформулировано неправильно, наше уважаемое правительство не имело в виду эту мысль, то обязательно нужно исправить. Вы также знаете наш подход, что мы носители концепции «Развиваться, не уступая»», - сказал Минасян.

На напоминание о том, что АРФД была частью власти во времена президентства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, и, согласно Статистическому комитету, за это период численность постоянного населения Армении снизилась более чем на 265 тыс. человек, а также вопрос, не было ли тогда причины беспокоиться о безопасности Армении и Нагорного Карабаха, Минасян ответил: «Если кто-то так говорит, эти люди либо близоруки, либо антидашнакски настроены и совершенно не хотят видеть, что делает «Дашнакцутюн», просто должны лишь критиковать и нападать».