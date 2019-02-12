Верховный орган АРФД критикует программу правительства

Верховный орган Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД) распространил заявление относительно программы и структуры правительства.

В заявлении, в частности, отмечается, что «вопреки подходам и обязательствам, озвученным правящей силой, программа правительства не касается реформ политической системы, непосредственной демократии, свободы слова и прессы, избирательной системы, устранения суперпремьерства».

«По итогам внеочередных парламентских выборов правительство было сформировано при произвольном толковании Конституции и закона и принятии за основу намерения предпринять в будущем структурные изменения, а на самом деле - необоснованное прекращение деятельности ряда министерств, - говорится в заявлении. – С одной стороны, проигнорированы обещанные реформы, с другой стороны, делается попытка заменить правительство премьер-министром, сверхцентрализовав полномочия органа коллегиального управления, что может поставить под угрозу перспективу демократического развития страны».

Верховный орган АРФД отмечает, что в программе нет достаточного упоминания по части обеспечения национальной безопасности, в том числе и механизмов гарантирования военно-политической безопасности Нагорного Карабаха.

По мнению Верховного органа АРФД есть упущения и в сферах культуры, образования, научного развития, а также по части связей с Диаспорой.

«Пассивная социально-экономическая политика, исходящая из неолиберальной идеологии, противореча социальному рыночному укладу экономики, установленному Конституцией, не может обеспечить необходимого экономического развития и социальной справедливости в Армении. Игнорирование проблем распределения национального продукта и социальной справедливости увеличит поляризацию общества, углубит пропасть, существующую между богатыми и бедными, поставив под угрозу общественную солидарность», - отмечает партия, на последних парламентских выборах не сумевшая преодолеть проходной порог.

Хотя правительство поставило перед собой задачу осуществить «экономическую революцию», однако, по мнению Верховного органа АРФД, программа не отвечает на вопросы о том, что понимается под этим термином, как эта «революция» будет осуществляться и какой результат она зафиксирует.

«Ожидаемый ежегодный рост экономики на 5%, который зафиксирован в программе, не достаточен для того, чтобы называть экономическую политику правительства революционной. Программа была разработана с подходом уклониться от ответственности и подотчетности перед общественностью, противореча неоднократно звучавшим заверениям правящей силы. В программе отсутствуют конкретные мишени, цели и сроки, характеризующие улучшение качества общественной жизни, в ней преобладают заявления декларативного характера. Она содержит множество внутренне противоречивых мыслей», - говорится в заявлении.

Верховный орган АРФД отмечает, что представленная правительством программа не обеспечивает достаточных предпосылок для реализации жизненно важного принципа «Развиваться, не уступая», и оценивает ее как не соответствующую вызовам времени.

«Подробности и обоснования вышеуказанных кратких оценок Верховный орган ФРФД представит посредством отдельных интервью и публикаций», - говорится в заявлении.