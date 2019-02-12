Пашинян: «С высокой трибуны Национального собрания я провозглашаю начало общенародной экономической революции»

Премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня в парламенте, что в ближайшие пять лет правительство намерено достичь преодоления крайней степени бедности в Армении, существенного сокращения бедности и безработицы, постоянного роста заработной платы и пенсий, а также увеличения темпов экспорта.

Представляя программу правительства на пять лет, Пашинян заявил о начале в стране экономической революции.

«Блок «Мой шаг» на парламентских выборах 2018 года получил от народа мандат именно на проведение экономической революции, и мы считаем, что граждане Республики Армения, правительство и Национальное собрание имеют достаточно политической воли, интеллектуального и морального потенциала для решения вышеупомянутых проблем. А значит, так же как 16 апреля 2018 года с самодельной трибуны на площади Франции я объявил о начале ненасильственной, бархатной, народной революции в Армении, сегодня с высокой трибуны Национального собрания перед лицом избранного народом Республики Армения Национального собрания, перед лицом граждан Республики Армения и армянского народа, я провозглашаю начало всенародной экономической революции в Армении», - заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что армянский народ одержал победу в борьбе против произвола коррупции, кланового правления и победит также в борьбе с бедностью, безработицей, жалким существованием и бездействием.

По словам премьера, экономика Армении больше не должна основываться на добыче сырья и не должна зависеть от нескольких монополий.

Премьер-министр Пашинян процитировал следующее из правительственной программы: «В ближайшие пять лет деятельность правительства Армении будет направлена на создание в Республике Армения конкурентоспособной и всеобъемлющей экономики, ориентированной на экспорт высокотехнологичных промышленных товаров и имеющей высокие экологические стандарты».

По словам Пашиняна, «на практике это означает, что главная задача правительства состоит в том, чтобы изменить структуру валового внутреннего продукта таким образом, чтобы через пять лет локомотивом нашей экономики стали технологии и технологические инновации».

Правительство, по словам премьера, вместо политики экономического роста, фиксирующегося в виде цифр, берет на вооружение политику реального экономического развития. «Одним словом, из всех человеческих способностей экономическим двигателем новой Армении должна стать в первую очередь человеческая мысль, интеллект, инициатива».

Как будет осуществляться экономическая революция? По словам Никола Пашиняна, политическая революция стала возможна, поскольку граждане изменили свое политическое поведение. Для экономической революции также необходимы усилия каждого гражданина. «Числовые параметры экономической революции на самом деле зависят от того, сколько граждан Республики Армения откликнутся на мой призыв стать активистом экономической революции и сколько человек решат воспользоваться возможностями, предоставленными трибуной той же революции», - сказал премьер-министр.