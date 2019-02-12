«Лусавор Айастан» пока не решила, как будет голосовать по программе правительства - Горгисян

Фракция «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») пока не решила, как будет голосовать по программе правительства, в беседе с Радио Азатутюн заявил депутат фракции Геворк Горгисян, отметив, что большинство их опасений все еще не развеяны.

«Г-н Пашинян представил программу, но, фактически, большинство наших опасений еще не развеяно. И сейчас мы посредством вопросов пытаемся получить разъяснения по тем пробелам, которые мы нашли в программе, по тем подходам, которые считаем проблематичными. И только после этого мы сможем высказать нашу позицию. На данный момент «Лусавор Айастан» пока не решила, как будет голосовать по проекту», - сказал Горгисян.

Отметим, что Национальное собрание сегодня обсуждает программу деятельности правительства на 2019-2023 годы. Вторая по величине фракция парламента - «Процветающая Армения», заявила, что «программа не является программой экономической революции», и если она не будет изменена, фракция «не сможет за нее проголосовать».