Парламент Армении обсуждает программу правительства

Правительство Армении 12 февраля представило на рассмотрение Национального собрания программу деятельности на 2019-2023 годы.
Программу в парламенте представил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он заявил, что в ближайшие пять лет правительство намерено достичь преодоления крайней степени бедности в Армении, существенного сокращения бедности и безработицы, постоянного роста заработной платы и пенсий, а также увеличения темпов экспорта.
Глава армянского правительства объявил о начале в стране «общенародной экономической революции».
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