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Экономика

Парламент Армении обсуждает программу правительства

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Правительство Армении 12 февраля представило на рассмотрение Национального собрания программу деятельности на 2019-2023 годы.

Программу в парламенте представил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он заявил, что в ближайшие пять лет правительство намерено достичь преодоления крайней степени бедности в Армении, существенного сокращения бедности и безработицы, постоянного роста заработной платы и пенсий, а также увеличения темпов экспорта.

Глава армянского правительства объявил о начале в стране «общенародной экономической революции».

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