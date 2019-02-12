Парламент Армении обсуждает программу правительства

Правительство Армении 12 февраля представило на рассмотрение Национального собрания программу деятельности на 2019-2023 годы.

Программу в парламенте представил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он заявил, что в ближайшие пять лет правительство намерено достичь преодоления крайней степени бедности в Армении, существенного сокращения бедности и безработицы, постоянного роста заработной платы и пенсий, а также увеличения темпов экспорта.

Глава армянского правительства объявил о начале в стране «общенародной экономической революции».