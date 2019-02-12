«Эта программа не является программой экономической революции, если она не будет изменена, мы не сможем за нее проголосовать» - Царукян

«Политическая революция уже произошла, а сегодня должна произойти экономическая революция. Эта программа не является программой экономической революции, если она не будет изменена, мы не сможем за нее проголосовать», - заявил лидер партии «Процветающая Армения» (ППА) и одноименной фракции Гагик Царукян сегодня на брифинге с журналистами в Национальном собрании, отвечая на вопрос Радио Азатутюн.

Отметим, что Национальное собрание сегодня обсуждает программу правительства.

На уточняющий вопрос, что именно в программе не является революционным и что, по их мнению, следует изменить, Царукян ответил: «Для экономической революции необходимы источники денег, сроки и механизм, что сегодня в программе отсутствует. Нет ни одной цифры о том, какие суммы и из каких источников должны быть вложены в 2019 году, в какие сроки и посредством какого механизма это должно быть осуществлено. В любую программу правительства необходимо закладывать деньги».

Царукян подчеркнул, что без денег экономического роста быть не может: «Инвестиции делает конкретный человек для развития своего бизнеса, а для инвестиций, как написано, «нужен 15-20-процентный рост», просто так инвестиций быть не может. Мы не можем идти и просить людей: «приезжайте, вкладывайте», для инвестиций необходимо изменение законов, условий, во всем мире должно быть объявлено, что в Армении новое правительство предоставляет такие возможности, льготы, благоприятные условия для инвесторов, чтобы было эффективно, чтобы прибыль была больше, чтобы инвесторы пришли, выразили желание, а правительство бы решило, кто из инвесторов более состоятелен, у кого больший опыт, и предоставило бы этому инвестору такую возможность».

По словам лидера ППА, для политической революции необходимо, чтобы у народа были «дух и воля», а для экономической революции нужны «деньги, источник денег, сроки и механизм, что сегодня отсутствует».

В то же время, Царукян сказал, что программу они прочли и обсудили по пунктам, она очень красиво написана, в ней много пожеланий.

«Есть два-три пункта, в случае реализации которых народ почувствует изменения в своей жизни», - сказал Царукян.