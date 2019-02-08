Подписан договор об укреплении и восстановлении здания по ул. Арама 23 – вице-мэр Еревана

В мэрии Еревана сегодня, 8 февраля, был подписан договор об укреплении, восстановлении и частичном благоустройстве расположенного по адресу улица Арама 23 здания, являющегося историко-архитектурным памятником. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-мэр Еревана Тигран Вирабян.

По его словам, стороны договора – благотворительная ассоциация «Маленькие певцы Армении», итальянская компания «Лучио Спека Студио Аркитетура» и ЗАО «И эм си», которое занимается застройкой территории.

«Мэрия Еревана по договору выразила готовность в рамках своих полномочий содействовать процессу. Работы начнутся непосредственно после подписания», - написал Вирабян.

На протяжении нескольких месяцев руководитель-основатель хора «Маленькие певцы Армении» Тигран Экекян сигнализировал об угрозе обрушения двухэтажного здания, расположенного по адресу ул. Арама 23, приватизированного хором в 1993 году и являющегося историко-культурным памятником. Эта угроза появилась после того, как летом этого года организация, проводящая строительные работы по проекту «Старый Ереван», расшатала грунтовые основания здания.

В ноябре прошлого года территорию посетили и ознакомились с проблемой в то время исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, и мэр Еревана Айк Марутян. Пашинян тогда заявил, что проект «Старый Ереван» должен быть реализован без сноса культурно-исторических памятников. Однако в январе этого года стена здания обрушилась.

Здание, расположенное по адресу ул. Арама 23, включено в список историко-культурных памятников. Здание расположено на той территории, где будет реализован проект «Старый Ереван». Владельцем территории является известный швейцарско-армянский благотворитель Вардан Сермакеш, который уже вложил в проект 27 млн долларов.

Здание стало аварийным 4 степени после начавшихся летом прошлого года строительных работ в рамках проекта «Старый Ереван».Тигран Экекян утверждает: если здание стало аварийным по причине грубых нарушений, допущенных прежними городскими властями, то причиной обрушения является безразличие и медлительность нынешних властей.

На днях главный архитектор Еревана Артур Месчян заявил, что застройщик выделит 14 млн драмов итальянскому архитектору на разработку проекта восстановления здания по ул. Арама 23.