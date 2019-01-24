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Армения

Застройщик выделит 14 млн драмов итальянскому архитектору на проект восстановления здания по адресу ул. Арама 23 – Месчян

Главный архитектор Еревана Артур Месчян, Ереван, 24 января 2019 г.

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Застройщик выделит 14 млн драмов итальянскому архитектору на разработку проекта восстановления здания детской филармонии «Маленькие певцы Армении», расположенного по адресу ул. Арама 23. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил главный архитектор Еревана Артур Месчян.

«Я думаю, что все стороны сейчас должны быть спокойны. Кстати, мэрия не имеет к этому никакого отношения, кроме моральной стороны дела. Мы просто оказываем поддержку, это выражение доброй воли, потому что в конкретном случае владелец памятника и застройщик должны решить эти вопросы друг с другом. Так что, вопрос здания по адресу ул. Арама 23 мы считаем закрытым», - сказал Месчян.

На замечание Радио Азатутюн о том, что несколько дней назад архитектор проекта «Старый Ереван» Левон Варданян в интервью СМИ сказал, что «здание по адресу ул. Арама 23 по решению правительства находится в списке демонтируемых и перемещаемых памятников, и то, что было сделано, было сделано в соответствии с буквой закона», Месчян ответил так: «Это самый важный вопрос. Смотрите, есть решение правительства, согласно которому здание по адресу ул. Арама 23 должно быть перемещено вместе со всеми другими памятниками. Это было сделано решением от 7 октября 2004 года, которое было принято с согласия Министерства культуры. Но пришёл я и сказал: нет. Помните, премьер-министр тоже пришёл и сказал: «Давайте переместим». Извините, я очень уважаю премьер-министра, но с архитектурной точки зрения это уже тот вопрос, который находится в рамках моей ответственности, и я говорю – нет».

Главный архитектор Еревана обратился к главному архитектору проекта «Старый Ереван»: «Я обращаюсь к Левону Варданяну, главному архитектору этой территории, вместе с Министерством культуры, требую, чтобы они подготовили такой проект, который на 100% обеспечивает сохранение существующих памятников».

На протяжении нескольких месяцев руководитель-основатель хора «Маленькие певцы Армении» Тигран Экекян сигнализировал об угрозе обрушения двухэтажного здания, расположенного по адресу ул. Арама 23, приватизированного хором в 1993 году и являющегося историко-культурным памятником. Эта угроза появилась после того, как летом этого года организация, проводящая строительные работы по проекту «Старый Ереван», расшатала грунтовые основания здания.

В ноябре прошлого года территорию посетили и ознакомились с проблемой в то время исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, и мэр Еревана Айк Марутян. Пашинян тогда заявил, что проект «Старый Ереван» должен быть реализован без сноса культурно-исторических памятников. Однако в январе этого года стена здания обрушилась.

Здание, расположенное по адресу ул. Арама 23, включено в список историко-культурных памятников. Здание расположено на той территории, где будет реализован проект «Старый Ереван». Владельцем территории является известный швейцарско-армянский благотворитель Вардан Сермакеш, который уже вложил в проект 27 млн долларов.

Здание стало аварийным 4 степени после начавшихся летом прошлого года строительных работ в рамках проекта «Старый Ереван».Тигран Экекян утверждает: если здание стало аварийным по причине грубых нарушений, допущенных прежними городскими властями, то причиной обрушения является безразличие и медлительность нынешних властей.

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