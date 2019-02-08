Инициатива по отправке в Сирию специалистов принадлежит армянской стороне - Габриэл Балаян

С целью оказания гуманитарной профессиональной помощи народу Сирии в Алеппо уже находится группа армянских специалистов из 83 человек, в составе которой сапёры, врачи и обеспечивающие их безопасность сотрудники.

Об этом сообщает Министерство обороны Армении, подчеркивая, что решение было принято, исходя из сложившейся в результате боевых действий тяжелой гуманитарной ситуации в Сирии, особенно в Алеппо, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, с учетом письменных обращений сирийской стороны, а также наличия в Алеппо многочисленной армянской диаспоры.

Согласно оборонному ведомству, вопросы доставки армянских специалистов в Сирию, а также их логистического обеспечения осуществляются при поддержке российской стороны.

В беседе с Радио Азатутюн заместитель министра обороны Армении Габриэл Балаян подчеркнул, что о военной группе не может быть и речи, поскольку в Сирию отправилась группа специалистов.

На вопрос, является ли это армяно-российской инициативой, замминистра ответил, что эта инициатива принадлежит только армянской стороне. «Это армянская инициатива, логистическую поддержку которой оказали соответствующие ведомства Российской Федерации», - сказал он.

На уточняющий вопрос, в чем конкретно заключается поддержка России, Балаян ответил: «В логистике, например, в перевозке персонала».

По словам замминистра обороны, армянская сторона будет принимать самостоятельные решения о том, кого лечить и где проводить работы по разминированию.

Между тем, напомним, в сентябре 2018 года Никол Пашинян сказал, что «Армения и Россия вскоре будут осуществлять совместную гуманитарную программу в Сирии».

Еще раньше, в августе прошлого года, подводя итоги ста дней своего пребывания в должности премьер-министра, Пашинян отметил, что стороны работают над совместным гуманитарным проектом, который является беспрецедентным в истории независимой Армении. «Это доказательство того, что мы движемся по пути повышения армяно-российских отношений на новый уровень», – сказал Пашинян.

Говоря о местности, в которой будут работать армянские специалисты, заместитель министра обороны подчеркнул, что группа, состоящая из армянских врачей и сапёров, будет действовать исключительно на территориях вне зоны ведения боевых действий, это основной принцип, который касается и врачей, и сапёров, которые в первую очередь будут заниматься проблемами армянской общины.

Радио Азатутюн: - Где будут размещены, к примеру, врачи?

Балаян: - В Алеппо.

Радио Азатутюн: - Они будут работать в больницах или в специально созданных лагерях?

Балаян: - В лагерях работать не будут, у нас есть наше специальное место, место проживания для медицинского персонала, где были созданы условия для их работы.

Радио Азатутюн: - Это место нашей группе предоставили власти Сирии?

Балаян: - Нам оказало содействие наше консульство, которое там осуществляет свою деятельность, я не располагаю деталями, чтобы сообщить, кто именно предоставил.

Радио Азатутюн: - Где будут работать сапёры?

Балаян: - Повторяю, исключительно в районах вне зоны военных действий, в границах административного округа Алеппо.

В ответ на вопрос Радио Азатутюн, в рамках какого договора группа отправилась в Сирию, Габриэл Балаян подчеркнул, что соответствующая договорно-правовая база была создана еще в 2001 году в рамках заключенного между правительствами Армении и Сирии соглашения. «У нас есть ратифицированный в 2001 году договор, в рамках этого договора», - сказал он.

На другой вопрос, может ли это решение в геополитическом плане создать проблемы для Армении, заместитель министра обороны ответил, что были учтены все мнения за и против и политическое решение уже принято.

По словам Балаяна, Армения находится в постоянном контакте со своими партнерами и круг этих партнеров не ограничивается нашим регионом, Армения ожидает также и их поддержки в вопросе осуществления гуманитарной миссии.

Пока не ясно, как долго группа армянских специалистов будет находиться в Сирии, по словам замминистра обороны, «как минимум несколько месяцев», и сроки дальнейшего пребывания будут определены в зависимости от результатов.