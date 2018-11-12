Выбор новых истребителей для ВВС Армении уже сделан - и. о. министра обороны

На состоявшейся сегодня пресс-конференции исполняющий обязанности министра обороны Армении Давид Тоноян заявил, что выбор новых истребителей для Военно-воздушных сил Армении уже сделан.

Глава военного ведомства не уточнил, у какой страны Армения закупит истребители, не опровергнув, что обсуждались два варианта: российские Су-30СМ и шведские JAS-39 Gripen.

«Могу сказать так: выбор уже сделан, решаются некоторые финансово-технические вопросы», - сказал он.

В июне российская газета «Коммерсантъ» написала, что Москва намерена продать Еревану ка минимум эскадрилью истребителей Су-30СМ, договор о покупке которых Армения и Россия заключили еще в 2012 году.

В конце октября СМИ написали, что Швеция предложила Армении купить истребители JAS-39 Gripen. Министерство обороны Армении не опровергло оба сообщения.

«Давайте не будем фокусироваться на каком-либо предложении о покупке вооружения, сделанном Министерству обороны Армении. Как я уже имел возможность несколько раз отметить, все получаемые предложения изучаются и принимаются решения по соответствующей цене, качеству и срокам поставки. Никакого решения относительно истребителей Gripen на данный момент нет. Есть другое предложение со стороны другого партнера, которое очень серьезно изучается, и в ближайшее время будет принято решение о приобретении. Вновь повторяю, это связано и со сроками поставки, потому что у нас не так много времени для обновления нашего авиапарка, и нет даже близкого сравнения по цене и качеству», - сказал и. о. министра обороны.

Давид Тоноян сегодня, по сути, подтвердил, что речь идет о российских истребителях Су-30СМ.

Давид Тоноян также затронул тему изменения армянских и азербайджанских позиций в направлении Нахиджевана: «Как министр обороны я официально заявляю, что азербайджанские вооруженные силы «не освободили» никаких территорий в направлении Нахиджевана. И в этом у вас или у ваших коллег была возможность убедиться во время нескольких посещений. Это было межпозиционное пространство, оно было сокращено, причем, на территории Нахичеванской Республики, вооруженные силы Республики Армения никогда не контролировали эту территорию. С учетом этого продвижения мы предприняли определенные меры, чтобы нейтрализовать потенциальные преимущества, которые могли появиться в результате таких перемещений. Эти действия были успешно выполнены».

Давид Тоноян также коснулся ситуации вокруг избрания нового генерального секретаря ОДКБ. «Я советую всем нам дождаться 6 декабря. Поскольку обсуждения проходили в узком формате, информация о них недоступна, в этом узком формате было принято решение вернуться к вопросу избрания генерального секретаря 6 декабря. Поэтому сейчас, на этом этапе (а вы знаете, что ОДКБ - это организация, принимающая решения на основе консенсуса), я бы не стал давать каких-либо оценок», - сказал и. о. министра обороны Армении.