Когда у нас будет предметный результат в вопросе соглашения по поставке Су-30, мы об этом объявим – пресс-секретарь Минобороны

В беседе с Радио Азатутюн пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян пообещал, что как только будет «предметный результат» в вопросе приобретения Арменией российских истребителей Су-30СМ, министерство об этом объявит.

Некоторые СМИ сообщили, что соглашение между Арменией и Россией о закупке Ереваном Су-30СМ уже заключено. Такая же информация была распространена в социальных сетях.

На просьбу Радио Азатутюн прокомментировать эту информацию Арцрун Ованнисян ответил: «Как заявил министр обороны Давид Тоноян, мы работаем над приобретением Су-30. Когда будут предметные результаты, мы о них объявим».

На вопрос, было ли заключено соглашение, представитель Минобороны Армении ответил так: «Когда у нас будет предметный результат как в вопросе соглашения, так и в вопросе сроков поставок или других деталей, мы об этом объявим».

Около двух месяцев назад министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Ереван и Москва близки к финальной стадии заключения соглашения по поставке истребителей Су-30СМ.