Нам крайне необходима экономическая революция - Пашинян

Продолжается официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Германию.

Сегодня утром армянский премьер посетил Технический университет Кёльна, где был подписан меморандум о сотрудничестве между техническим университетом Кёльна и Национальным политехническим университетом Армении.

Премьер-министр выступил с речью, ответил на вопросы студентов и преподавателей вуза. Пашинян подчеркнул, что после смены власти в Армении есть все возможности для того, чтобы дать толчок развитию информационных технологий в стране.

«Информационные технологии позволяют нам иметь такие средства связи, которые невозможно контролировать. Этот механизм даёт людям возможность высказать свое мнение и иметь подотчётное правительство, чтобы сделать демократию более реальной и доступной, - подчеркнул премьер и добавил: - Это именно то, что произошло в Армении. Информационные технологии стали одним из ключей к успеху армянской бархатной революции. Посредством социальных сетей армянский народ объединился, чтобы сказать «нет» бывшей элите, которая не пользовалась доверием народа. Внеочередными парламентскими выборами завершился первый этап бархатной революции. Сейчас перед нами стоит не менее важная задача. Нам крайне необходимо совершить экономическую революцию. С этой целью мы намерены использовать все возможности цифровой эпохи».

У Пашиняна спросили, как он представляет борьбу властей с фейк-новостями, на что премьер-министр ответил, что это очень актуальный вопрос для Армении: против него и его семьи, в частности, работает эта машина, но власти не собираются предпринимать каких-либо посягательств на свободу слова и свободу СМИ. По мнению главы правительства Армении, наилучшим средством борьбы с фейк-новостями является повышение степени образованности людей.

Пашинян сегодня пешком прогулялся по Кёльну, посетил главный собор города. Многие армяне, заранее узнав, что в этот час Пашинян с супругой будут в центре города, собрались, чтобы пообщаться и сфотографироваться с ним.

Сегодня позже премьер-министр Армении встретился с мэром Кёльна, а вечером Пашинян провёл встречу с 600 представителями армянской общины, которые приехали в Кёльн из разных городов Германии, чтобы встретиться с лидером Армении и задать ему вопросы.

Официальная часть двухдневного визита начнется завтра. Сегодня вечером Пашинян из Кёльна направится в Берлин. На завтра запланированы переговоры с канцлером Ангелой Меркель, которые пройдут в формате ужина, который будет дан в честь гостя, а затем лидеры двух стран проведут совместную пресс-конференцию.

Завтра премьер-министр Армении также встретится с президентом Германии и спикером Бундестага (парламента). Он также выступит с речью в фонде Конрада Аденауэра, который осуществляет свою деятельность и в Армении.

Запланирована встреча главы правительства Армении с немецкими бизнесменами.

Итоги двухдневного визита Никол Пашинян подведёт, дав интервью нескольким ведущим немецким СМИ.