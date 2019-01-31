Стартовал официальный визит премьер-министра Армении в Германию

Накануне поздно вечером самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна приземлился в Келне.
Оттуда стартует двухдневный официальный визит Пашиняна в Германию, куда он отправился вместе с супругой Анной Акопян по приглашению немецкого канцлера Ангелы Меркель.
В составе делегации, возглавляемой Пашиняном, также находится министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, в рамках визита в Берлине премьер-министр проведёт встречи с высшим руководством Германии: президентом Франком Вальтером-Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель, председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.
Никол Пашинян посетит офис фонда Конрада Аденауэра, где выступит с речью.
Запланирована также встреча премьер-министра Армении с представителями передовых немецких компаний.
В Кельне Пашинян встретится с представителями армянской общины Германии, а также с мэром Кельна.
Запланирован также визит премьера в Технический университет Кельна и встреча со студентами и профессорско-преподавательским составом.
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