Стартовал официальный визит премьер-министра Армении в Германию

Накануне поздно вечером самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна приземлился в Келне.

Оттуда стартует двухдневный официальный визит Пашиняна в Германию, куда он отправился вместе с супругой Анной Акопян по приглашению немецкого канцлера Ангелы Меркель.

В составе делегации, возглавляемой Пашиняном, также находится министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, в рамках визита в Берлине премьер-министр проведёт встречи с высшим руководством Германии: президентом Франком Вальтером-Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель, председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

Никол Пашинян посетит офис фонда Конрада Аденауэра, где выступит с речью.

Запланирована также встреча премьер-министра Армении с представителями передовых немецких компаний.

В Кельне Пашинян встретится с представителями армянской общины Германии, а также с мэром Кельна.

Запланирован также визит премьера в Технический университет Кельна и встреча со студентами и профессорско-преподавательским составом.