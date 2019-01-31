Информационные технологии стали одним из ключей к успеху бархатной революции — Пашинян

Информационные технологии (ИТ) стали одним из ключей к успеху бархатной революции в Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая сегодня в Техническом университете Кёльна с речью на тему «Армения после бархатной революции – реализация обещания цифровой и технологической эпохи».

«Уже на протяжении десятков лет происходит технологическая революция, и это необратимый процесс, который приводит нас к порогу 4-й промышленной революции. Он положил начало завету свободы и независимости, сотрудничества, общения без границ и безграничных возможностей, - сказал Пашинян и продолжил: - Мы стали свидетелями прогрессивного преобразования всего, о чём мы говорим и что делаем. Цифровые устройства изменили формы коммуникации. Сегодня применяются новые формулы отношений между производителем, потребителем и поставщиком и, что важнее всего, между гражданами и правительствами».

«Информационные технологии позволяют нам иметь такие средства связи, которые невозможно контролировать. Этот механизм даёт людям возможность высказать свое мнение и иметь подотчётное правительство, чтобы сделать демократию более реальной и доступной, - подчеркнул премьер и добавил: - Это именно то, что произошло в Армении. Информационные технологии стали одним из ключей к успеху армянской бархатной революции. Посредством социальных сетей армянский народ объединился, чтобы сказать «нет» бывшей элите, которая не пользовалась доверием народа. Армяне отвергли многолетнюю эпоху обмана и мошенничества. Бархатной революцией армяне положили конец эпохе плохого управления - во имя прозрачности. Они положили конец эпохе неограниченной власти, чтобы привлечь правительство к ответственности. Армянский народ положил конец злоупотреблению основными правами и свободами, чтобы обеспечить новое качество жизни».

«Прозрачность, подотчетность и лучшая защита прав человека - вот неполный список тех позитивных изменений, которые обещает цифровая и технологическая эпоха. Армянский народ с успехом реализовал все это и остается верен своему стремлению утвердить реальную демократию», - сказал Никол Пашинян.

«Внеочередными парламентскими выборами завершился первый этап бархатной революции. Сейчас перед нами стоит не менее важная задача. Нам крайне необходимо совершить экономическую революцию. С этой целью мы намерены использовать все возможности цифровой эпохи», - подчеркнул премьер-министр Армении.

Пашинян отметил, что эра ИТ-технологий повышает международную конкуренцию. «Это особенно касается таких небольших стран, как Армения, которые ввиду географических и геополитических ограничений оказывают ограниченное влияние на глобальные процессы», - добавил премьер.

«Информационные технологии обеспечивают равные условия для всех игроков, независимо от их положения и возможностей. Именно по этой причине правительство Армении считает ИТ-сферу приоритетным направлением - одним из столпов экономического развития. Учитывая почти столетние традиции, мы реально стали на путь строительства технологической и промышленной экономики, - заявил премьер-министр. - Мы хотим сохранить стандарты 21-го века, чтобы расширить наши возможности и перспективы, чтобы Армения стала страной, производящей ценные и основанные на знаниях товары и услуги, имея в основе творческий человеческий капитал».

«Армения считается Силиконовой долиной бывшего Советского Союза, где был произведен один из первых во всем мире и первый в СССР полупроводниковый компьютер - Наири-2. Большинство вычислительных систем для подводных лодок и космических кораблей, а также основных компонентов электроники в СССР проектировалось и производилось в Армении. Большинство центров, проектировавших, производивших, испытывавших и интегрировавших полупроводниковую технику, действовали в Армении», - сказал Пашинян

«Сегодня потенциал Армении расширился. Сфера информационных технологий в Армении за последние семь лет выросла в пять раз - на 25% в год. Многие транснациональные корпорации, такие как Synopsys, National Instruments, Cisco, VMWare, TeamViewer, Mentor Graphics (принадлежащая Siemens) имеют свои научно-исследовательские офисы в Армении, где тысячи специалистов занимаются сложными задачами, касающимися сети 5G, машинной связи, Интернета вещей (Internet of Things), искусственного интеллекта, робототехники», - отметил премьер-министр в своей речи в Техническом университете Кёльна.