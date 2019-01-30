Встречи с Алиевым - это не переговоры, это неформальные контакты - Пашинян

Встречи с президентом Азербайджана – это не переговоры, это неформальные контакты, заявил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопросы журналистов сегодня после церемонии принесения присяги членами нового правительства.

Встречи с Алиевым - это не переговоры...

Касаясь встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, премьер-министр отметил, что в ходе телефонного разговора с Болтоном карабахский вопрос не обсуждался, название Карабах или Арцах не упоминалось.

«Я уже говорил, что встречи с Алиевым – это не переговоры, это неформальные контакты, в ходе которых просто происходит обмен мнениями», - подчеркнул Пашинян.

На вопрос Радио Азатутюн, есть ли со стороны стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ инициатива по началу переговоров, приданию импульса процессу урегулирования, глава правительства ответил: «Этот вопрос находится в повестке обсуждения министров иностранных дел. Мы с господином Алиевым даже сказали, что наши министры работают над этим вопросом. Они совместно с сопредседателями представят нам рекомендации, и мы решим, как поступить».

Комментируя муссирующиеся слухи об обсуждении в рамках карабахского урегулирования формулы «территории в обмен на мир», премьер-министр сказал, что армянская сторона не может даже обсуждать эту формулу.

«Мы не можем даже обсуждать формулу «территории в обмен на мир». Считаю, что наше правительство в вопросе Карабаха проводит такую политику, которую не проводило ни одно прежнее правительство. И попытки поиска каких-либо параллелей с проводимой ранее политикой являются совершенным заблуждением», - сказал Пашинян.

​«Для всех ведомств установлен 30-процентный фонд премий»

Касаясь премий, Никол Пашинян сказал, что жалобы и объяснения в связи с пермированием чиновников госструктур являются серьезным прорывом в плане прозрачности деятельности правительства и государственной системы.

«Есть проблема, которая была зафиксирована, и эту проблему мы должны публично обсудить, понять эту проблему во всей её глубине и договориться о том, как её решить. Еще раз повторяю, у системы управления есть очень важная особенность: проблемы нужно фиксировать и решать так, чтобы вместо того, чтобы подправить бровь, не выколоть глаз. Вот и всё», - сказал он.

Пашинян подчеркнул, что сегодня в Армении для 90 и более процентов губернаторов получаемая ими зарплата важна.

Фонд премий Комитета госдоходов на 2019 год ровно наполовину сокращён...

На вопрос журналистов, важна ли она и для сотрудников Комитета госдоходов, которые получили по 8-9 миллионов драмов в качестве премий, премьер ответил: «Я хочу, чтобы вы знали, что мы эту проблему зафиксировали, и фонд премий Комитета госдоходов на 2019 год ровно наполовину сокращён».

Премьер-министр также добавил, что для всех ведомств установлен 30-процентный фонд премий. «И я надеюсь, что этот процесс будет освещён до последнего угла, то есть все мы узнаем, кто сколько, когда и что получил и что ожидается в 2019 году, в том числе в парламенте, правительстве. И мы проведём публичное обсуждение о том, как мы поступаем в этой ситуации», - сказал Никол Пашинян.

«Однозначно, государственные органы должны быть под контролем парламента»

Пашинян отметил, что, однозначно, государственные органы должны быть под контролем парламента, но это не означает, что путь к этому лежит через создание министерств.

По его словам, придание полиции статуса министерства означает назначение на пост руководителя этой силовой структуры политического лица и, следовательно, политизацию структуры. Пашинян отметил, что все изменения, в том числе кадровые, в силовых структурах проводятся сбалансированно, чтобы не повредить стабильности системы и, в результате, безопасности страны.

«А то, что полиция и вообще органы при правительстве должны быть под парламентским контролем, я согласен», - добавил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что в последние годы произошёл беспрецедентный случай, когда директор Службы национальной безопасности лично участвовал в обсуждении исполнения бюджета в парламенте.

Люди хотят, чтобы это произошло за один день...

Пашинян добавил, что, однозначно, суперпремьерскую систему необходимо сбалансировать.

«Люди хотят, чтобы это произошло за один день. Да, это можно сделать за один день, но может выясниться, что вся система власти парализована и в стране сложилось безвластие. Сегодня система государственного управления Армении является более прозрачной, чем когда-либо, и я хочу также выразить благодарность всем тем людям, которые прилагают для этого усилия», - сказал он.

На замечание журналистов о том, что будучи депутатом он говорил, что правительству нужен «указывающий», Пашинян ответил: «У правительства есть «указывающий», парламент берет на себя эту роль и продолжит её выполнять».