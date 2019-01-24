США поддерживают усилия Пашиняна по построению процветающего будущего для Армении – Джон Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своем микроблоге в Twitter сделал запись о состоявшемся накануне телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Вчера я позвонил премьер-министру Армении Николу Пашиняну, чтобы поздравить его с переназначением на должности и поприветствовать армянский народ в связи с состоявшимися в декабре свободными и честными парламентскими выборами. США поддерживают его усилия по построению процветающего будущего для Армении», - написал Болтон.

Вчера премьер-министр Никол Пашинян также сообщил о телефонном разговоре, сделав запись на своей странице в Facebook. Пашинян пояснил, что в ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с региональной ситуацией и двусторонними отношениями. Он особо подчеркнул, что карабахский вопрос не затрагивался.

Советник президента США Дональда Трампа посетил Армению в октябре прошлого года, встретился с премьер-министром Николом Пашиняном, министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном, министром обороны Давидом Тонояном и секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном.

В интервью Радио Азатутюн советник Белого дома по нацбезопасности заявил, что США, администрация Трампа считают отношения с Арменией высокоприоритетными.