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Политика

США поддерживают усилия Пашиняна по построению процветающего будущего для Армении – Джон Болтон

Джон Болтон (слева) и Никол Пашинян, Ереван, 25 октября 2018 г.

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своем микроблоге в Twitter сделал запись о состоявшемся накануне телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Вчера я позвонил премьер-министру Армении Николу Пашиняну, чтобы поздравить его с переназначением на должности и поприветствовать армянский народ в связи с состоявшимися в декабре свободными и честными парламентскими выборами. США поддерживают его усилия по построению процветающего будущего для Армении», - написал Болтон.

Вчера премьер-министр Никол Пашинян также сообщил о телефонном разговоре, сделав запись на своей странице в Facebook. Пашинян пояснил, что в ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с региональной ситуацией и двусторонними отношениями. Он особо подчеркнул, что карабахский вопрос не затрагивался.

Советник президента США Дональда Трампа посетил Армению в октябре прошлого года, встретился с премьер-министром Николом Пашиняном, министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном, министром обороны Давидом Тонояном и секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном.

В интервью Радио Азатутюн советник Белого дома по нацбезопасности заявил, что США, администрация Трампа считают отношения с Арменией высокоприоритетными.

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